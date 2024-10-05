Квартира загорелась в девятиэтажке на Богаткова — из подъезда эвакуировали 20 человек

На месте работали 19 спасателей Источник: Читатель НГС











Пожар в квартире на Бориса Богаткова, 194/4 произошёл в ночь на 5 октября, сообщил читатель НГС. Загорелась квартира на втором этаже дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что вызов поступил в 23:48, спасатели были на месте спустя три минуты. На ликвидацию возгорания ушло меньше часа.

До прибытия пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировались женщина с ребёнком — им не потребовалась госпитализация.

В подъезде из-за пожара произошло сильное задымление — спасателям пришлось эвакуировать из подъезда 20 человек, из них семь детей. На месте работали 19 человек личного состава и шесть единиц техники.