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Пожар на Бориса Богаткова

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Происшествия Квартира загорелась в девятиэтажке на Богаткова — из подъезда эвакуировали 20 человек

Квартира загорелась в девятиэтажке на Богаткова — из подъезда эвакуировали 20 человек

Из квартиры спаслись женщина и ребёнок

854
2 комментария

На месте работали 19 спасателей

Пожар в квартире на Бориса Богаткова, 194/4 произошёл в ночь на 5 октября, сообщил читатель НГС. Загорелась квартира на втором этаже дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что вызов поступил в 23:48, спасатели были на месте спустя три минуты. На ликвидацию возгорания ушло меньше часа.

До прибытия пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировались женщина с ребёнком — им не потребовалась госпитализация.

В подъезде из-за пожара произошло сильное задымление — спасателям пришлось эвакуировать из подъезда 20 человек, из них семь детей. На месте работали 19 человек личного состава и шесть единиц техники.

Ранее НГС писал, что на парковке дома в Новосибирске загорелись машины.

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Комментарии
2
Гость
12 минут
Это не чоповец с богаткова погорел? А то могём срочносбор организовать :)))
Гость
10 минут
Подруга там живёт. Даже в соседних подъездах, нельзя было находится. Пришлось полтора часа на улице стоят.
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