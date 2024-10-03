Один снимает, другой стреляет: странная потасовка в Новосибирске попала на видео

Молодые люди выскочили из машины Источник: ACT-54 Black / T.me











3 октября в Новосибирске на улице Титова, 276 на видео попала стрельба. Запись опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Инцидент произошел ночью.

На кадрах видно, что к подъезду подъехал автомобиль Subaru Forester, из которого вышли несколько молодых парней в черной одежде. Один сразу отошел в сторону и снимал видео на телефон. Другой парень начал стрелять в сторону. На кадрах не видно, целился он в кого-то или нет. Еще двое бегали рядом с машиной.

Источник: ACT-54 Black / T.me

Спустя пару минут парни снова запрыгнули в машину и уехали. За ними побежал один человек в черном, который потом развернулся и побежал в другую сторону.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию заявлений о стрельбе не поступало.