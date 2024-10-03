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Происшествия Один снимает, другой стреляет: странная потасовка в Новосибирске попала на видео

Один снимает, другой стреляет: странная потасовка в Новосибирске попала на видео

В полицию заявлений не поступало

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1 комментарий

Молодые люди выскочили из машины

3 октября в Новосибирске на улице Титова, 276 на видео попала стрельба. Запись опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Инцидент произошел ночью.

На кадрах видно, что к подъезду подъехал автомобиль Subaru Forester, из которого вышли несколько молодых парней в черной одежде. Один сразу отошел в сторону и снимал видео на телефон. Другой парень начал стрелять в сторону. На кадрах не видно, целился он в кого-то или нет. Еще двое бегали рядом с машиной.

Спустя пару минут парни снова запрыгнули в машину и уехали. За ними побежал один человек в черном, который потом развернулся и побежал в другую сторону.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию заявлений о стрельбе не поступало.

Если вам известны обстоятельства происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
1
иккенхисацу
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