Здания стерло в пыль, раненых — почти 100. Израиль нанес по Ливану массированный авиаудар: видео, в которое сложно поверить

27 сентября Израиль нанес массированный авиаудар по Бейруту в Ливане. Ливан сообщил, что не менее 2 человек погибли и 76 — пострадали.
Местные СМИ приводят другие цифры. По их данным, погибших уже 14, а рухнувших зданий — 6. Израиль объяснил авиаудар военными целями.
— ЦАХАЛ атаковал центральную штаб-квартиру террористической организации «Хезболлах», расположенную под жилыми домами в центре Даахи в Бейруте, — говорится в израильском заявлении.
На видео слышны громкие взрывы, а на месте зданий видны столбы огня. Судя по кадрам после удара, от многоэтажек остались одни руины.
Одной из целей удара мог быть генсек движения «Хезболлах» Хасан Насрулла. Однако, по источникам телеканала Al Hadath, он не пострадал.
Израиль начал наступление на «Хезболлах» в Ливане в конце сентября. Очередное обострение между странами началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.
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