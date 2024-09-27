«Столкнулся с попуткой»: на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП — фото с места

На 137 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области ночью 26 сентября произошло ДТП. В результате столкновения двух машин погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.
– 26 сентября около 22:55 мужчина 1977 года рождения за рулем автомобиля «Nissan Murano» ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемеровской области в сторону Новосибирска и столкнулся с попутным грузовиком «Mersedes Acros», – сообщили в телеграм-канале областной Госавтоинспекции.
В аварии погиб водитель легкового автомобиля. Пассажира, женщину 1985 года рождения, с разными травмами увезли в районную больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
Судя по фото, легковушка влетела в фуру с левого бока. На месте работали также спасатели.
Ранее НГС писал о том, что недавно еще одно смертельное ДТП. На трассе столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Мercedes-Вenz.