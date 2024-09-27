НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

облачно, дождь

ощущается как -1

2 м/c,

зап.

 754мм 95%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19
Сибиряки — про работу в офисе
Новосибирцы делят дорогу с баней "Емеля"
Что интересного в стране
Турфирма кинула туристов
Золотой фонд домов Новосибирска
Клетки вместо кардиостимулятора
"Кузина" кинула москвичей
Новости в Telegram
Происшествия подробности «Столкнулся с попуткой»: на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП — фото с места

«Столкнулся с попуткой»: на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП — фото с места

ДТП произошло с участием грузовика и легкового автомобиля

5 917
16 комментариев

Авария случилась на трассе «Сибирь»

На 137 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области ночью 26 сентября произошло ДТП. В результате столкновения двух машин погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Новосибирской области.

– 26 сентября около 22:55 мужчина 1977 года рождения за рулем автомобиля «Nissan Murano» ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемеровской области в сторону Новосибирска и столкнулся с попутным грузовиком «Mersedes Acros», – сообщили в телеграм-канале областной Госавтоинспекции.

В аварии погиб водитель легкового автомобиля. Пассажира, женщину 1985 года рождения, с разными травмами увезли в районную больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Судя по фото, легковушка влетела в фуру с левого бока. На месте работали также спасатели.

Ранее НГС писал о том, что недавно еще одно смертельное ДТП. На трассе столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Мercedes-Вenz.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Drakonn
1 час
За последние 2 года в головах водителей произошла деградация - они стали думать, что они бессмертны! наблюдаю это ежедневно
ЗЕФИРка
1 час
вот они безопасные и качественные дороги!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

DP,52

Владимир,40

Юлия,42

Elena,40

Дмитрий,32

Денис,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление