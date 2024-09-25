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Происшествия Отравление семьи в Красной Сопке «Нашли мертвого котенка». Новые подробности об отравившейся семье в Красноярском крае

«Нашли мертвого котенка». Новые подробности об отравившейся семье в Красноярском крае

В результате трагедии, четверо детей погибли

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11 комментариев

Следователи проводят экспертизы, чтобы понять, что же все-таки случилось с семьей

В Красноярском крае продолжают расследовать дело об отравлении семьи из шести человек. Несмотря на множество выдвинутых версий, пока не удалось найти точную причину, по которой погибли четыре ребенка. Но у регионального следственного комитета есть предположения, которые сейчас являются основными вариантами, из-за чего все произошло.

— Употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля, — сообщил старший помощник руководителя краевого СК России Юлия Арбузова.

В начале следователи склонялись к тому, что именно пища стала причиной отравления. Все из-за того, что накануне семья ужинала пельменями и курицей, купленными в местном магазине.

— По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели, превышения нормируемых значений не выявлено, — говорится на сайте ведомства. Во время проверки искали кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть.

Помимо воды и еды следователи забрали на экспертизу сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследовать взяли также растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире.

Вторая версия, с «вдыханием паров инсектицидного аэрозоля», основана на том, что семья накануне отравления обрабатывала дом от насекомых. Прокуратура считает это наиболее вероятной причиной. К тому же в рвотных массах обнаружили следы веществ, входящих в состав таких аэрозолей. Однако эксперты уверены, что для смертельного исхода доза должна быть сверхбольшой, которую невозможно получить, обрабатывая дом от мух.

Сегодня в деле произошел неожиданный поворот. Возле дома семьи, которая потеряла всех детей, нашли мертвого котенка. Следователи не прошли мимо этого загадочного совпадения и отправили тело животного на экспертизу.

На похороны четверых детей средства собирает весь район

Важным событием стало и то, что некогда многодетных родителей сегодня выписали из больницы, сообщили наши коллеги NGS24.RU. Они выжили, как и 9-месячный плод в утробе матери. Его жизни ничего не угрожает.

Сейчас власти собирают деньги на похороны детей. Об этом сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалев.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших детей. В районной и сельских администрациях, в подведомственных учреждениях объявлен сбор денежных средств. Семье оказывается вся необходимая помощь в организации и проведении похорон, — сказал он.

Также финансово поучаствовать решили все неравнодушные жители села.

Что известно о трагедии в Красноярском крае

Корреспонденты NGS24.RU побывали на месте ЧП и узнали у соседей и родственников подробности случившегося.

Жители села о прозошедшем

Трагедия произошла 21 сентября в селе Красная Сопка (Красноярский край). Утром в субботу вся семья почувствовала резкое недомогание. Все четверо детей погибли один за другим, несмотря на усилия врачей. Родители пришли в сознание только спустя два дня.

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Комментарии
11
diver
9 минут
У них и так 4 тела погибших детей в полном распоряжении, зачем им еще труп котенка понадобился?
Grape Reflection 🍇
12 минут
Вспомните отравления якобы арбузами из Пятёрочки... такая же мутная история
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