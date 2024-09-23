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Происшествия Четвертый ребенок умер после того, как съел пельмени в Красноярском крае. Что показала экспертиза

Четвертый ребенок умер после того, как съел пельмени в Красноярском крае. Что показала экспертиза

У прокуратуры есть две версии трагедии

3 521
15 комментариев

Детская комната

В больнице Красноярска погиб четвертый ребенок из семьи, где родители и дети получили тяжелое отравление. До этого они ели курицу и пельмени из местного магазина.

Четвертому погибшему было 12 лет. Информацию о его смерти ТАСС подтвердили в прокуратуре региона. Родители погибших детей остаются в тяжелом состоянии.

Завершена первая экспертиза по делу.

— Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования, — сообщили в СК.

До этого прокуратура озвучила две версии трагедии.

Первая версия — семья отравилась курятиной и пельменями, купленными в магазине «Олимп» в родном селе. Вторая — виноваты опасные для жизни вещества, которые могли случайно попасть в пищу. Следователи изъяли с места трагедии не только продукты питания, но и, например, пестициды для удобрений и антибиотики для скота.

Прежде в больнице скончались дети 6, 11 и 13 лет. Известно, что их мать находится на девятом месяце беременности.

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Умер ребенок Отравление Красноярский край Пельмени
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Комментарии
16
NaTaSHka
15 минут
Странная история...Пострадала только одна семья.
Гость
25 минут
Судя по этой квартире, отравиться они могли вообще чем угодно. Примечательно что такие "благополучные" семьи рожают как конвейер, а состоятельные не особо торопятся размножаться.
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