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Происшествия Стекло разбилось от удара: на Чуйском тракте грузовик ночью насмерть сбил пешехода

Стекло разбилось от удара: на Чуйском тракте грузовик ночью насмерть сбил пешехода

Авария случилась в Искитимском районе в 01:40

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9 комментариев

Погибший шел в попутном направлении

В Искитимском районе Новосибирской области сегодня, 17 сентября, ночью в 01:40 насмерть сбили пешехода. Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, погиб 52-летний мужчина.

Водитель грузовика «Газель Next» ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска по автодороге Р-256 «Чуйский тракт». На 61-м километре трассы при неустановленных обстоятельствах грузовик наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении. Как уточнили в пресс-службе ГАИ, на погибшем не было световозвращающих элементов.

От удара стекло на автомобиле разбилось

От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На прошлой неделе, 15 сентября, сибирячка на Toyota Caldina насмерть сбила женщину-пешехода в Новосибирском районе. ДТП произошло в 3 часа ночи.

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Новосибирская область ДТП Грузовик Пешеход
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Комментарии
10
веснушка
17 сентября 2024, 08:52
Ночью по трассам, без светоотражающих элементов , одетые во всё тёмное, ходят - бродят Дунканы Макклауды...
жму 200
17 сентября 2024, 07:45
искал приключений, нашёл.
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