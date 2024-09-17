Стекло разбилось от удара: на Чуйском тракте грузовик ночью насмерть сбил пешехода

В Искитимском районе Новосибирской области сегодня, 17 сентября, ночью в 01:40 насмерть сбили пешехода. Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, погиб 52-летний мужчина.

Водитель грузовика «Газель Next» ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска по автодороге Р-256 «Чуйский тракт». На 61-м километре трассы при неустановленных обстоятельствах грузовик наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении. Как уточнили в пресс-службе ГАИ, на погибшем не было световозвращающих элементов.