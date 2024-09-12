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Происшествия эксклюзив «Пожар случился молниеносно»: гендиректор сгоревшего сырного завода в Здвинске назвал причины ЧП

«Пожар случился молниеносно»: гендиректор сгоревшего сырного завода в Здвинске назвал причины ЧП

Пламя охватило помещение ещё до прибытия пожарных

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40 комментариев

Руководство предприятия оценивает ущерб

В Новосибисркой области причиной возгорания на сырном предприятии «Сиббарс» в Здвинске стало короткое замыкание. Об этом в разговоре с корреспондентом НГС сообщил генеральный директор компании Вадим Байрагдаров.

— Где-то случился маленький сбой, может, какое-то промокание. Соответственно, возникло замыкание. Из-за этого и произошёл пожар. Он случился молниеносно, за потолком — поэтому не был замечен нами сначала. Скорее всего, он уже разгорелся, а мы заметили только после того, как увидели дым. К тому моменту уже вовсю пылало. Пока приехал расчёт, пламя полностью охватило потолок, но мы с четырьмя расчётами ничего не смогли сделать, — прокомментировал собеседник.

По словам гендиректора, компания подсчитывает ущерб, но уже сейчас руководитель считает его значительным.

Сегодня НГС сообщал, что возгорание началось в ночь на 12 сентября. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

— 12 сентября 00:53 село Здвинское, улица Транспортная. Произошел пожар в складском здании. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади около 2 500 кв. м. По оперативной информации, из здания эвакуировались 16 сотрудников. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 13 человек и 4 ед. техники, — уточнили НГС в ведомстве.

На сайте предприятия сказано, что завод входит в число лидеров по объёму производства рассольных сыров и поставляет продукцию во многие регионы России и ближнее зарубежье.

Ранее НГС писал, что 11 сентября в Новосибирске произошёл крупный пожар в строящемся доме.

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Комментарии
40
L_L_
12 сентября 2024, 13:59
Скажите, как может молниеносно загореться промышленное здание, построенное и отремонтированное по нормам пожаробезопасности?? Даже если короткое замыкание, там соломой перекрыта крыша была? Сухими веточками? И пожарная сигнализация была в порядке? Фантастика...
VCN
12 сентября 2024, 13:17
Думал в цеху деревенские тётки сидят, работают. Присмотрелся, ан нет! И тут мигранты )
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