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Происшествия «Производство полностью уничтожено»: сырный завод сгорел в Новосибирской области — видео

«Производство полностью уничтожено»: сырный завод сгорел в Новосибирской области — видео

Площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров

9 669
47 комментариев

По данным МЧС, пострадавших нет

В Новосибирской области произошёл пожар на заводе «СибБарС». Предприятие находится в Здвинске и занимается производством сыра, сообщил читатель НГС.

Крупный пожар уничтожил производство рассольных сыров

По словам собеседника, пожар может повлиять на поставки рассольного сыра по всей России.

— Повреждения критические. У нас поставки в сети в розницу по всей России, объём выпуска был 300 тонн в месяц, — говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

— 12 сентября 00:53 село Здвинское, улица Транспортная. Произошел пожар в складском здании. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади около 2 500 кв. м. По оперативной информации, из здания эвакуировались 16 сотрудников. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 13 человек и 4 ед. техники, — уточнили НГС в ведомстве.

По данным Rusprofile, ООО «Сиббарс» зарегистрировано в 2014 году, генеральный директор — Вадим Байрагдаров. Выручка предприятия в прошлом году составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 381 миллион.

Причины пожара установят дознаватели МЧС.

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Комментарии
47
Yumare
12 сентября 2024, 10:55
Это пальмовое масло так хорошо горит, или конкуренты чем-то полили?
mirror
12 сентября 2024, 12:04
Жаль, конечно, в плане того, что было производство, рабочие места в Здвинске. Но вот какой вопрос: 12 литров молока необходимо для получения 1 кг сыра 15 тонн сыра производим ежедневно 180 тонн молока перерабатывается ежедневно 65 700 тонн молока перерабатывается в год Информация с сайта компании. Откуда такие ТОННЫ молока?
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