«Производство полностью уничтожено»: сырный завод сгорел в Новосибирской области — видео

По данным МЧС, пострадавших нет Источник: Читатель НГС











В Новосибирской области произошёл пожар на заводе «СибБарС». Предприятие находится в Здвинске и занимается производством сыра, сообщил читатель НГС.

Крупный пожар уничтожил производство рассольных сыров Источник: Читатель НГС

По словам собеседника, пожар может повлиять на поставки рассольного сыра по всей России.

— Повреждения критические. У нас поставки в сети в розницу по всей России, объём выпуска был 300 тонн в месяц, — говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

— 12 сентября 00:53 село Здвинское, улица Транспортная. Произошел пожар в складском здании. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади около 2 500 кв. м. По оперативной информации, из здания эвакуировались 16 сотрудников. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 13 человек и 4 ед. техники, — уточнили НГС в ведомстве.

По данным Rusprofile, ООО «Сиббарс» зарегистрировано в 2014 году, генеральный директор — Вадим Байрагдаров. Выручка предприятия в прошлом году составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 381 миллион.