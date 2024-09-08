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Происшествия эксклюзив «Стояла в луже крови»: у сибирячки остался шрам на лице после нападения в Белокурихе — лечение оценивают в два миллиона

«Стояла в луже крови»: у сибирячки остался шрам на лице после нападения в Белокурихе — лечение оценивают в два миллиона

27-летняя Ольга Щигорева намерена получить компенсацию за дорогостоящее лечение и моральный вред

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65 комментариев

из личного архива Ольги Щигоревой

История бийчанки Ольги Щигоревой, которая осталась с изуродованным лицом после нападения, шокировала Алтайский край. В одном из ресторанов Белокурихи на нее напал знакомый. Теперь девушке предстоит долгое восстановление. Она рассказала NGS22.RU свою версию событий.

Ольге предстоит долгое лечение

Все случилось в ночь на 24 августа. В тот день Ольга с друзьями решили поехать в Белокуриху из Бийска. Уже перед уходом к девушке, по ее воспоминаниям, подошли два высоких молодых человека. Она рассказывает, что знакома с обоими. Но ни с кем из них у нее не было каких-либо отношений.

—  Один из них на меня кидается, я подумала, что он меня ударит и немного отдалилась. Я левой рукой откинула на автомате его руку, после чего он меня ударил стаканом по правой части лица. Я отскочила в сторону — меня поймала подружка, — рассказала девушка.

За Ольгу заступились другие мужчины, которые в тот день отдыхали в ресторане. На кадрах, которые попали в соцсети, видно, как бурно они отреагировали на происходящее. По версии Ольги, все заснял друг агрессора.

— Нападавший также ранил одного из посетителей. Он получил удар в шею.

Эти кадры быстро попали во все краевые паблики

Девушку и молодого человека увезли в Белокурихинскую ЦРБ.

— У обоих большая кровопотеря была. Я буквально стояла в луже собственной крови, а кусочек лица болтался, я его рукой придерживала, — говорит Ольга.

Вскоре девушка получила консультацию краевых специалистов.

— В понедельник утром я уже приехала в Барнаул, к пластическому хирургу. Были задеты сухожилия и костная ткань, — вспоминает сибирячка.

По словам Ольги, лечение займет около двух лет и обойдется примерно в два миллиона рублей.

Ольга верит, что все раны затянутся и последствия нападения удастся свести к минимуму

Пострадавшая говорит, что у нее повреждены сухожилия и лицевые мышцы. Все это сейчас доставляет сильный дискомфорт. Врачи наложили швы, мышцы нужно будет разрабатывать заново. Заметна ассиметрия лица.

— Извинений мне ни от кого не поступало, но они мне и не нужны. Я хочу чтобы всех причастных наказали. И буду подавать на компенсацию, как морального, так и физического вреда. Я уже немалую сумму потратила на лечение, дорогу до Барнаула и домой, на лекарства. Еще неизвестно, каким мое лицо будет по итогам восстановления: впереди операции, шлифовки, пилинги.

После случившегося силовики возбудили три уголовных дела. Два из них — о причинении легкого и тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Еще одно — о хулиганстве. Расследование продолжается.

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В конце августа в Новосибирске группа подростков брызнула в лицо из перцового баллончика 11-летнему ребенку. Пострадавшего мальчика увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.

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Криминал Нападение Бийск Белокуриха
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Комментарии
67
Drakonn
8 сентября 2024, 17:55
надо признать, что Бийск и Горный Алтай из-за отдалённости от "магистралей" всё ещё живёт в 90х, цивилизационные процессы проходят мимо них... очень много по понятиям решается и грубой силой. Частенько в Новосибирске приходится сталкиваться с этими людьми... даже находиться рядом с ними не комфортно - что они "вытварят" в следующий момент не предсказуемо.... По этому данный случай меня не удивил... Девушке сил добиться компенсации (думаю это будет не просто)
mr.Mister.
8 сентября 2024, 17:17
Она их двоих знает сама говорит. Просто там не отношения были....
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