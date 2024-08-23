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Криминал «Абсолютные звери»: подростки распылили в глаза перцовый баллончик ребенку в центре Новосибирска — видео нападения

«Абсолютные звери»: подростки распылили в глаза перцовый баллончик ребенку в центре Новосибирска — видео нападения

Полиция проводит проверку

3 954
77 комментариев

Нападение произошло на улице Державина

Группа подростков брызнула в лицо из перцового баллончика 11-летнему ребенку в центре Новосибирска. Пострадавшего мальчика увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.

Как рассказала НГС мать пострадавшего ребенка Надежда, инцидент произошел вечером в пятницу, 23 августа, у дома по адресу Державина, 50. Около 17 часов ребенок шел домой от друга, позади него шла компания из четырех подростков — три парня и девушка.

— Сын сказал, что они стали над ним смеяться и что-то кричать, а потом догнали и брызнули в лицо баллончиком. Ребята с виду нормальные, но повели себя как абсолютные звери, брызнули в лицо и ушли, даже не обернувшись, — рассказала НГС Надежда.

Читательница НГС Надежда

Пострадавшего ребенка увезли в больницу на автомобиле скорой помощи с ожогом лица. Наталья написала заявление в полицию и теперь просит очевидцев происшествия откликнуться.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту данной информации будет проведена проверка.

Если вы стали свидетелем нападения, или же знаете подростков на видео — свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно

Звоните8-923-157-00-00
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В середине августа мужчина напал с металлической трубой на 4-летнего ребенка на детской площадке. Его отправили в СИЗО за покушение на убийство.

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Комментарии
77
жму 200
23 августа 2024, 21:24
тиктошнотворное яжмамашкино поколение подросло
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
23 августа 2024, 22:34
Можно их найти и в мерах наказания налить на гениталии формидрон (лекарство), они никогда не забудут эти ощущения, после этого испытания, они поймут что перец-газ это для гражданских, но от пьяных гражданских и собак помогает. Дети это вообще что то с чем то, вряд ли их можно сравнивать со зверями, скорее с бесами.
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