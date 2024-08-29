Ехал по обочине: водитель Volkswagen сбил 15-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска 19-летний водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на велосипеде. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.
Авария произошла около 14 часов в четверг, 29 августа. Водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался по внутриквартальному проезду на улице Барьерной. В пути мужчина сбил 15-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу слева на право и двигался по обочине.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу медики скорой помощи.
На месте происшествия работал экипаж ДПС. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее под Новосибирском 9-летний водитель мотоцикла сбил 8-летнюю девочку. В ГАИ сообщили, что накажут родителей юного водителя.