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Происшествия Ехал по обочине: водитель Volkswagen сбил 15-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске

Ехал по обочине: водитель Volkswagen сбил 15-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске

Авария произошла на улице Барьерной

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5 комментариев

Ребенок ехал на велосипеде по проезжей части

В Советском районе Новосибирска 19-летний водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на велосипеде. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.

Авария произошла около 14 часов в четверг, 29 августа. Водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался по внутриквартальному проезду на улице Барьерной. В пути мужчина сбил 15-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу слева на право и двигался по обочине.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу медики скорой помощи.

На месте происшествия работал экипаж ДПС. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее под Новосибирском 9-летний водитель мотоцикла сбил 8-летнюю девочку. В ГАИ сообщили, что накажут родителей юного водителя.

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Комментарии
5
ПРО
29 августа 2024, 22:26
который переезжал дорогу слева на право и двигался по обочине. - внимание вопрос: что курил аффтор?
ПРО
29 августа 2024, 22:37
"двигался по внутриквартальному проезду на улице Барьерной" - или по улице или по внутриквартальному проезду! "В пути мужчина сбил 15-летнего велосипедиста" - "кто на ком стоял"? Водитель, мужчина? "Пострадавшего ребенка" - ? если там водитель ТС-велосипед, откуда там ребенок? Что курил афтор?
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