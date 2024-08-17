Накажут родителей: 9-летний мальчик на мотоцикле сбил девочку под Новосибирском

Авария произошла в селе Кирза Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











В Ордынском районе Новосибирской области 9-летний мальчик на мотоцикле сбил 8-летнюю девочку на обочине дороги. Об этом НГС сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.



Авария произошла в 13:30 в субботу, 17 августа, в селе Кирза. Ребенок без прав ехал на мотоцикле марки Kayo по улице Черных. В пути он сбил 8-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.



— Пострадавшая получила ссадины, ушибы кистей, голени, ее доставили в больницу, — сообщил НГС начальник отдела ПБДД Управления Госавтоинспекции региона Константин Шкабарня.



Полицейскими проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о применении мер в отношении родителей малолетнего нарушителя.



В ГАИ также обратились к родителям юных мотоциклистов и попросили контролировать детей на транспорте подобного плана.



— Если вы приобрели питбайк, мопед или другую технику и оставляете подростка без контроля, то подвергаете опасности не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения. Это те игрушки, без которых ребенок сможет обойтись, — заключили в ведомстве.



Ранее в Маслялинском районе 16-летний подросток разбился на питбайке насмерть. В полиции проводят проверку по факту трагедии.

