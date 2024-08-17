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Происшествия Накажут родителей: 9-летний мальчик на мотоцикле сбил девочку под Новосибирском

Накажут родителей: 9-летний мальчик на мотоцикле сбил девочку под Новосибирском

В ГАИ просят родителей не оставлять детей на мотоциклах без контроля со стороны взрослых

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49 комментариев
Авария произошла в селе Кирза

В Ордынском районе Новосибирской области 9-летний мальчик на мотоцикле сбил 8-летнюю девочку на обочине дороги. Об этом НГС сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария произошла в 13:30 в субботу, 17 августа, в селе Кирза. Ребенок без прав ехал на мотоцикле марки Kayo по улице Черных. В пути он сбил 8-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

— Пострадавшая получила ссадины, ушибы кистей, голени, ее доставили в больницу, — сообщил НГС начальник отдела ПБДД Управления Госавтоинспекции региона Константин Шкабарня.

Полицейскими проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о применении мер в отношении родителей малолетнего нарушителя.

В ГАИ также обратились к родителям юных мотоциклистов и попросили контролировать детей на транспорте подобного плана.

— Если вы приобрели питбайк, мопед или другую технику и оставляете подростка без контроля, то подвергаете опасности не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения. Это те игрушки, без которых ребенок сможет обойтись, — заключили в ведомстве.

Ранее в Маслялинском районе 16-летний подросток разбился на питбайке насмерть. В полиции проводят проверку по факту трагедии.

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Новосибирская область ГАИ ДТП с мотоциклом ДТП с детьми
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Комментарии
49
248332
17 августа 2024, 17:49
Отца этого малолетнего водилы на 3 года в тюрьму, пусть посидит и полумает, стоило ли покупать чаду мопед.....Родители же в ответе за детей до 18лет, вот пусть и отвечает
Голая правда
17 августа 2024, 17:55
В Заельцовском бору на спортивных мотоциклах ездят дети лет 12, человек 10. Без в/у. Шумят. Создают суматоху. Нарушают закон. Их как то планируется удалить оттуда? Или они люди- невидимки?
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