«Слетел в кювет»: под Новосибирском подросток насмерть разбился на питбайке — у него уже отбирали технику

Юноша получил травмы, не совместимые с жизнью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Маслянинском районе Новосибирской области 16-летний подросток погиб в ДТП. Юноша разбился на питбайке. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.



— 17 августа около 9 часов утра юноша 2008 года рождения за рулем питбайка Sharmax RX 280 ехал без мотошлема по улице Советская в селе Малая Томка. Не справившись с управлением, он улетел в кювет и опрокинул транспортное средство, — сообщили в ведомстве.



В результате подросток получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.



Также в Госавтоинспекции отметили, что в прошлом году они уже ловили и забирали у этого подростка другой питбайк, однако у него появился новый. В Госавтоинспекции обратились к родителям несовершеннолетних.



— Если вы приобрели питбайк, мопед или другую технику и оставляете подростка без контроля, то подвергаете опасности не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения. Это те игрушки, без которых ребенок сможет обойтись, — заключили в ведомстве.



Ранее НГС писал о том, что сибиряк на мопеде ночью слетел с дороги и погиб. В обстоятельствах ДТП разбирались автоинспекторы.

