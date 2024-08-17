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Подросток слетел в кювет на питбайке и разбился

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Происшествия подробности «Слетел в кювет»: под Новосибирском подросток насмерть разбился на питбайке — у него уже отбирали технику

«Слетел в кювет»: под Новосибирском подросток насмерть разбился на питбайке — у него уже отбирали технику

Юноша 2008 года рождения не справился с управлением и перевернулся на транспорте

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18 комментариев
Юноша получил травмы, не совместимые с жизнью

В Маслянинском районе Новосибирской области 16-летний подросток погиб в ДТП. Юноша разбился на питбайке. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

— 17 августа около 9 часов утра юноша 2008 года рождения за рулем питбайка Sharmax RX 280 ехал без мотошлема по улице Советская в селе Малая Томка. Не справившись с управлением, он улетел в кювет и опрокинул транспортное средство, — сообщили в ведомстве.

В результате подросток получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также в Госавтоинспекции отметили, что в прошлом году они уже ловили и забирали у этого подростка другой питбайк, однако у него появился новый. В Госавтоинспекции обратились к родителям несовершеннолетних.

— Если вы приобрели питбайк, мопед или другую технику и оставляете подростка без контроля, то подвергаете опасности не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения. Это те игрушки, без которых ребенок сможет обойтись, — заключили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что сибиряк на мопеде ночью слетел с дороги и погиб. В обстоятельствах ДТП разбирались автоинспекторы.

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Подросток Гибель Кювет Питбайк Госавтоинспекция
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Комментарии
18
трям-брям
17 августа 2024, 14:46
Никогда не понимал тех, кто покупает своему ребёнку мотоцикл, но не покупает комплект защитной экипировки. Жизнь стоит дороже, чем качественный шлем
Grape Reflection 🍇
17 августа 2024, 14:51
Плакать не будем
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