«Скромно ответил, что это его работа»: пожарный спас кота на Тульской — животное пряталось в горящем доме

— Кот был сильно напуган и спрятался где-то в доме. На протяжении всего тушения пожара дети переживали и умоляли пожарных спасти их любимца. При первой же появившейся возможности зайти в дом, Павел Владимирович отправился на поиски кота, — пишет сибирячка. — Спустя продолжительное время он вернулся к нам, держа в руках нашего любимца — грязного, мокрого, сильно испуганного, но главное — живого! Коту была своевременно оказана ветеринарная помощь. Мы все были очень счастливы. На наши слова благодарности пожарный лишь улыбнулся и скромно ответил, что это его работа!