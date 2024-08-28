«Скромно ответил, что это его работа»: пожарный спас кота на Тульской — животное пряталось в горящем доме

Жительница Новосибирска поблагодарила пожарного, который спас её кота из горящего дома на Тульской. Обращение сибирячки опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Пожарного зовут Павел Мазуркевич, сказано в сообщении. Он служит в новосибирской пожарно-спасательной части №6.
— Кот был сильно напуган и спрятался где-то в доме. На протяжении всего тушения пожара дети переживали и умоляли пожарных спасти их любимца. При первой же появившейся возможности зайти в дом, Павел Владимирович отправился на поиски кота, — пишет сибирячка. — Спустя продолжительное время он вернулся к нам, держа в руках нашего любимца — грязного, мокрого, сильно испуганного, но главное — живого! Коту была своевременно оказана ветеринарная помощь. Мы все были очень счастливы. На наши слова благодарности пожарный лишь улыбнулся и скромно ответил, что это его работа!
Возгорание произошло 8 августа. НГС также обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В мае НГС писал про спасение кота из горящей квартиры на ОбьГЭСе — его реанимировали пожарные.
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