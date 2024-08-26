«Есть ли смысл ехать домой?»: Новосибирск окрасился в красный цвет — видео, как машины стоят в пробках

Вечером 26 августа в Новосибирске образовались пробки. По информации 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Движение затруднено на правом берегу города на улицах Восход, Военная, Орджоникидзе, проспекте Димитрова, заторы собрались также на Красном проспекте и других.
— Есть ли смысл ехать домой? — спрашивает пользователь 2ГИС Диана Ш. Девушка находилась на Вокзальной магистрали.
По информации сервиса, пробка сковала перекресток Фрунзе и Ипподромской — скопление машин попало на камеры «Электронного города».
— Круг замкнулся, — пишет пользователь 2ГИС Бекжан Аристанбеков, который оказался на путепроводе.
Сервис также зафиксировал заторы на площади Труда. По информации 2ГИС, вблизи нее в красный цвет окрасилась дорога по улице Широкой.
Телеграм-канал «Новосибирский паблик» опубликовал видео затора вблизи станции метро «Студенческая».
Накануне на Гусинобродском шоссе собралась пробка. Там произошло ДТП.