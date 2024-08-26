НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +15

3 м/c,

ю-з.

 745мм 91%
Подробнее
9 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Импортозамещение из Сибири
Волна арестов чиновников
Выгодно ли платить по QR-коду
90 тысяч жалоб
Кому не сдают квартиры
Супергероиня из Новосибирска
Мы в Telegram
Происшествия «Есть ли смысл ехать домой?»: Новосибирск окрасился в красный цвет — видео, как машины стоят в пробках

«Есть ли смысл ехать домой?»: Новосибирск окрасился в красный цвет — видео, как машины стоят в пробках

Движение затруднено как на левом, так и на правом берегу города

160
Написать комментарий

Ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

Вечером 26 августа в Новосибирске образовались пробки. По информации 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

Движение затруднено на правом берегу города на улицах Восход, Военная, Орджоникидзе, проспекте Димитрова, заторы собрались также на Красном проспекте и других.

Дороги города окрасились красный цвет

— Есть ли смысл ехать домой? — спрашивает пользователь 2ГИС Диана Ш. Девушка находилась на Вокзальной магистрали.

По информации сервиса, пробка сковала перекресток Фрунзе и Ипподромской — скопление машин попало на камеры «Электронного города».

Заторы образовались до 18:00 часов

— Круг замкнулся, — пишет пользователь 2ГИС Бекжан Аристанбеков, который оказался на путепроводе.

Сервис также зафиксировал заторы на площади Труда. По информации 2ГИС, вблизи нее в красный цвет окрасилась дорога по улице Широкой.

Телеграм-канал «Новосибирский паблик» опубликовал видео затора вблизи станции метро «Студенческая».

Затор образовался вблизи станции метро «Студенческая»

Накануне на Гусинобродском шоссе собралась пробка. Там произошло ДТП.

ПО ТЕМЕ
Пробка Новосибирск Затор Ситуация на дорогах
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
26 августа 2024, 18:24
АК! Машины могут купить только настоящие мужчины, фартовые и спобные на поступок. Поэтому я хожу пешком, а по праздникам на автобусе.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Serg,48

daltonik83,41

Людмила,56

Сергей,38

М,36

Николай,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление