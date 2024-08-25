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Происшествия ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области: мужчина погиб на месте, за женщину борются врачи

ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области: мужчина погиб на месте, за женщину борются врачи

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8 комментариев

В Здвинском районе Новосибирской области водитель ВАЗ сбил двух пешеходов. ДТП произошло в селе Здвинск вчера, 24 августа, около 23:30.

50-летний мужчина на ВАЗ-2114 на улице Здвинского у дома № 59 сбил мужчину и женщину, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

Сибиряк погиб на месте ДТП. Его спутница была доставлена в тяжелом состоянии в больницу. Сегодня ее уже перевели из реанимации.

В пятницу в Новосибирской области произошло ДТП с двумя фурами, в котором погиб мужчина. Авария случилась на трассе Р-254 «Иртыш».

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Комментарии
8
Гость
25 августа 2024, 09:33
Тротуаров - нет?
Нестер
25 августа 2024, 10:07
врачи борцухи
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