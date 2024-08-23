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Происшествия Две фуры столкнулись на новосибирской трассе — погиб мужчина

Две фуры столкнулись на новосибирской трассе — погиб мужчина

Его пока не удалось опознать

4 140
14 комментариев

Личность погибшего пока не установлена

В Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с двумя фурами, в котором погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Авария произошла сегодня утром, 23 августа, на 1073-м километре дороги Р-254 „Иртыш“.

— Водитель 1991 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Ситрак» двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем с полуприцепом «Донфенг», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате столкновения водитель «Донфенг», неустановленный на данный момент мужчина, скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля «Ситрак» получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего. На месте ДТП организовали реверсивное движение.

Если вам известны обстоятельства этой аварии, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал, что мужчина на Toyota Camry сбил женщину с ребенком в Новосибирске.

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Новосибирская область ДТП Фуры Авария Чановский район
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Комментарии
14
274444392
23 августа 2024, 13:54
Фураводы молодняк без опыта, показывая свои понты
Светлана В-ва
23 августа 2024, 13:51
фарш какой( кому то горе будет.
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