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Происшествия Мужчина на Toyota Camry сбил женщину с ребенком в Новосибирске — фото с места ДТП

Мужчина на Toyota Camry сбил женщину с ребенком в Новосибирске — фото с места ДТП

Авария произошла на улице Объединения

1 247
11 комментариев

Инцидент произошел на пешеходном переходе

31-летний новосибирец на Toyota Camry сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла в Калининском районе.

— Мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, по улице Объединения, у дома № 31, совершил наезд на женщину и ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.

В результате аварии травмы получили 32-летняя женщина и 3-летняя девочка. Их доставили в больницу. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении молодого парня. По версии следствия, он сбил пешехода в новогоднюю ночь — тот умер в больнице.

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ДТП Авария ГАИ Новосибирск
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Комментарии
11
styil
21 августа 2024, 23:14
перед родами нужно проверять знания ДТП, разрешать рожать и воспитывать только тем, кто аккуратен на дороге! всем напомнить о необходимости смотреть на дорогу - ни зебра, ни светофор не спасут от невнимательного водителя!
веснушка
21 августа 2024, 23:23
Так " бил" или " сбил"?
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