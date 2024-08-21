Мужчина на Toyota Camry сбил женщину с ребенком в Новосибирске — фото с места ДТП

Инцидент произошел на пешеходном переходе Источник: ГАИ по Новосибирску











31-летний новосибирец на Toyota Camry сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла в Калининском районе.

— Мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, по улице Объединения, у дома № 31, совершил наезд на женщину и ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.

В результате аварии травмы получили 32-летняя женщина и 3-летняя девочка. Их доставили в больницу. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении молодого парня. По версии следствия, он сбил пешехода в новогоднюю ночь — тот умер в больнице.