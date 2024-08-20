Дело о ДТП в новогоднюю ночь: подростка на будут судить за сбитого пешехода на Первомайке — мужчина умер в больнице

Водитель совершил наезд на 19-летнего парня Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего подростка. По версии следствия, молодой человек сбил пешехода в новогоднюю ночь — тот умер в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По данным следствия, парень был без водительских прав и ехал на «Субару-Импреза» по Первомайке. Он не снизил скорость на переходе и сбил 19-летнего парня, считает следствие.

— В результате потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм скончался, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что трагедия произошла ночью 1 января 2024 года. Подросток был пьян, навыков вождения у него не было.

Новосибирца обвинили по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

— На момент направления уголовного дела в суд обвиняемый достиг совершеннолетия, — уточнили в ведомстве.