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Криминал Дело о ДТП в новогоднюю ночь: подростка на будут судить за сбитого пешехода на Первомайке — мужчина умер в больнице

Дело о ДТП в новогоднюю ночь: подростка на будут судить за сбитого пешехода на Первомайке — мужчина умер в больнице

Обвиняемому в момент аварии было 17 лет

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7 комментариев

Водитель совершил наезд на 19-летнего парня

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего подростка. По версии следствия, молодой человек сбил пешехода в новогоднюю ночь — тот умер в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По данным следствия, парень был без водительских прав и ехал на «Субару-Импреза» по Первомайке. Он не снизил скорость на переходе и сбил 19-летнего парня, считает следствие.

— В результате потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм скончался, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что трагедия произошла ночью 1 января 2024 года. Подросток был пьян, навыков вождения у него не было.

Новосибирца обвинили по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Уголовное дело направили в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

— На момент направления уголовного дела в суд обвиняемый достиг совершеннолетия, — уточнили в ведомстве.

Несколько дней назад, 17 августа, в Новосибирске произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Дайхатсу-Мира» врезался в стоящую машину.

ПО ТЕМЕ
Сбил пешехода Новый год Первомайский район Уголовное дело Смертельное ДТП
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Комментарии
7
Гость
20 августа 2024, 17:03
"подростка на будут судить за сбитого пешехода" ну че на, как дела на?
alippa
20 августа 2024, 17:28
в 18 лет водитель - подросток, а жертва в 19 - парень? Определитесь уже!
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