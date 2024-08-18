«Включил аварийную сигнализацию»: водитель иномарки въехал в стоящую машину на Волочаевской — мужчина погиб

Авария произошла накануне в 22:45 в Дзержинском районе Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Новосибирске в субботу, 17 августа, произошло ДТП. В результате аварии погиб водитель автомобиля «Дайхатсу Мира» — он врезался в стоящую машину, сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.



Авария произошла в 22:45 в Дзержинском районе. По предварительным данным, 37-летний мужчина на автомобиле «Дайхатсу Мира» ехал по улице Волочаевская в сторону Гусинобродского шоссе.



Напротив дома №138 сибиряк совершил наезд на стоящую машину «Исузу Форвард», которой управлял 42-летний мужчина. Как сообщили в ведомстве, водитель остановился из-за неисправности двигателя, включил аварийную сигнализацию и выставил знак.



— В результате ДТП водитель «Дайхатсу Мира» получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.



На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

