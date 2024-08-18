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Водитель въехал в стоящую машину и погиб

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Происшествия «Включил аварийную сигнализацию»: водитель иномарки въехал в стоящую машину на Волочаевской — мужчина погиб

«Включил аварийную сигнализацию»: водитель иномарки въехал в стоящую машину на Волочаевской — мужчина погиб

Авария произошла накануне вечером

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7 комментариев
Авария произошла накануне в 22:45 в Дзержинском районе

В Новосибирске в субботу, 17 августа, произошло ДТП. В результате аварии погиб водитель автомобиля «Дайхатсу Мира» — он врезался в стоящую машину, сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 22:45 в Дзержинском районе. По предварительным данным, 37-летний мужчина на автомобиле «Дайхатсу Мира» ехал по улице Волочаевская в сторону Гусинобродского шоссе.

Напротив дома №138 сибиряк совершил наезд на стоящую машину «Исузу Форвард», которой управлял 42-летний мужчина. Как сообщили в ведомстве, водитель остановился из-за неисправности двигателя, включил аварийную сигнализацию и выставил знак.

— В результате ДТП водитель «Дайхатсу Мира» получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Несколько дней назад в Новосибирской области в селе погиб мотоциклист. Мужчина съехал с дороги и совершил наезд на опору линии электропередач.

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Смертельное ДТП Новосибирск Авария Госавтоинспекция
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Комментарии
7
Alx_nsk
18 августа 2024, 09:45
улица освещенная, погода ясная - ни тумана, ни осадков, ни гололёда. Чем и куда смотрел усопший?
Гость
18 августа 2024, 09:32
порно смотрел в телефоне, увлёкся..
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