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Происшествия Захват колонии в Волгограде В заложниках сотрудники ФСИН, одного убили: заключенные захватили Волгоградскую колонию — первые кадры

В заложниках сотрудники ФСИН, одного убили: заключенные захватили Волгоградскую колонию — первые кадры

На место уже прибыл спецназ

2 289
15 комментариев
В колонии находятся 1230 заключенных

Заключенные колонии ИК-19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН. Всё произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. На место уже прибыл спецназ.

— В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие, — сообщили во ФСИН России.

Нападение начали как минимум трое заключенных, сообщают в оперативных службах. Сообщается, что сотрудник ФСИН убит, трое тяжело ранены, а начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов находится в заложниках. По другим данным, глава колонии сбежал и сейчас находится в реанимации.

Стали известны имена пострадавших при захвате. Помимо Девятова в списке три сотрудника колонии Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также один заключенный Александр Бойко, передает Baza.

Заключенные выдвинули требования. Они хотят получить два миллиона долларов и вертолет, пишет Mash.

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Захват Колония Заключенные Бунт Заложники
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Комментарии
16
274444392
23 августа 2024, 17:47
Куда след с коридором ведёт?
Гость
23 августа 2024, 17:37
АК! бы сказал: потому что они настоящие мужчины, способные на поступок а не вот это все, бабы таких любят, потому что бабы не верят словам, бабы верят поступкам
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