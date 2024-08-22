«Падала посуда, началась паника»: сибирячка оказалась на Камчатке во время извержения вулкана и землетрясения

Магнитуда землетрясения достигала 7 баллов Источник: Ольга Ченцова











На Камчатке 22 августа произошло очередное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки произошли в 125 км от Петропавловска-Камчатского. Оно стало последствием другого землетрясения, которое случилось в ночь на 19 августа, магнитудой 7 баллов. Жительница Новосибирска Марина как раз в это время находилась на Камчатке, когда и произошли подземные толчки. По словам сибирячки, она жила в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского, в селе Паратунка.

— Когда всё произошло я ждала экскурсию, в 7 утра за мной должен был заехать транспорт. Во время толчков пошатнулась терраса, на которой я была, и кашпо. Я сначала ничего не поняла, потом думаю, ну, наверное, землетрясение. О том, что действительно произошло сильное землетрясение узнала из новостей, — пояснила Марина.

Как отметила женщина, несмотря на подземные толчки, никакой эвакуации не было, люди продолжали ходить по улицам, общественный транспорт также курсировал по расписанию. Однако знакомые Марины, которые находились в другом отеле на Камчатке, рассказали ей, что сильнее почувствовали землетрясения.

— Когда мы заехали за девчонками, они в гостинице жили, там действительно была паника. Люди вышли на завтрак, а у них там свалились тарелки. У некоторых постояльцев начала паника, — рассказала сибирячка.

Подземные толчки вызвало извержение вулкана Источник: Ольга Ченцова











Еще до того, как начались землетрясения, на Камчатке произошло извержение вулкана, которое и спровоцировало подземные толчки. Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 8 километров над уровнем моря.

— О том, что произошло извержение вулкана Шивелуч этой ночью, мы тоже узнали из новостей, что он выбросил пепел. О том, что там запретили летать малой авиации из-за пепельного облака, тоже из новостей узнали. Большинство людей спокойно к этому отнеслись, и никакой паники не было, — отметила Марина.

Ранее землетрясения зафиксировали в Республике Алтай. Сила толчков в эпицентре оценивается в 3,5 балла.