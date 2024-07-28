НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, дождь

ощущается как +21

3 м/c,

ю-з.

 744мм 98%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Подробности ночной потасовки в «Матрешкином дворе»

Кто ездит на авто за 18 млн
Работа в Новосибирске
Цирковая коррупция
Новосибирск ведет соцсети
Травма в частной школе
Июльфест в Новосибирске
Выросли цены на такси
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Происшествия В Сибири произошло землетрясение — сила толчков в эпицентре составила 3,5 балла

В Сибири произошло землетрясение — сила толчков в эпицентре составила 3,5 балла

Землетрясения зафиксировали на Алтае

2 176
4 комментария
Толчки зафиксировали недалеко от Рубцовска

Землетрясения зафиксировали в Республике Алтай. Подземные толчки зафиксировали 28 июля в 08:23.

По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН, подземные толчки зафиксировали недалеко от Рубцовска.

Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла, при этом сила толчков в эпицентре оценивается на 3,5 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали в 18 километрах от Искитима.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Землетрясение Происшествия Алтай
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
28 июля 2024, 18:35
А можно уточнить, где именно? А то с вашими знаниями географии "около Рубцовска" вполне может оказаться где-то в районе Урумчи.
Гость
28 июля 2024, 18:54
Очередной звездёж проамериканских инагентов 👎
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Ксения,32

Павел,29

Анастасия,24

Ана,35

Илья,41

Варвара,23

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Kyплю кабель c хранения.новый лежалый,опт

2 500 000 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление