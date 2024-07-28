В Сибири произошло землетрясение — сила толчков в эпицентре составила 3,5 балла

Землетрясения зафиксировали в Республике Алтай. Подземные толчки зафиксировали 28 июля в 08:23.
По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН, подземные толчки зафиксировали недалеко от Рубцовска.
Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла, при этом сила толчков в эпицентре оценивается на 3,5 балла.
Ранее землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировали в 18 километрах от Искитима.
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