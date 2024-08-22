«Газель» на спецстоянке: маршрутчик без прав и лицензии перевозил пассажиров по Новосибирску

На каком маршруте работал водитель — не сообщается Источник: ГАИ Новосибирска











В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который перевозил пассажиров на маршрутке без водительских прав и без лицензии на работу в общественном транспорте. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.

Сотрудники ведомства остановили микроавтобус марки «Газель» в Октябрьском районе Новосибирска. Оказалось, что водитель перевозил пассажиров без лицензии на пассажирские перевозки.

— В ходе проверки документов, сотрудниками ГАИ было установлено, что водитель 1987 года рождения лишен права управления, — добавили в ведомстве.

Автомобиль отправили на спецстоянку Источник: ГАИ Новосибирска

На мужчину составлен административный протокол по статье об управлении автомобилем без водительских прав (ч. 2. Ст. 12.7 КоАП РФ). Санкция по данной статье предполагает штраф до 30 тысяч рублей, или же административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Автомобиль доставили на спецстоянку. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В середине июля в маршрутке на Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой. В происшествии пострадали четверо, возбуждено уголовное дело.