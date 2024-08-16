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Происшествия Мощная вспышка: рабочего ударило током на подстанции в Кольцово — видео

Мощная вспышка: рабочего ударило током на подстанции в Кольцово — видео

Инцидент произошел 15 августа

2 502
16 комментариев
Мужчина получил легкие травмы

В рабочем поселке Кольцово электрика ударило током во время выполнения работ в трансформаторной будке. Информацию о происшествии опубликовали в сообществе «Подслушано Кольцово» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщается, что инцидент произошел около 11:00 в четверг 15 августа. Трансформаторная подстанция находится рядом со зданием по адресу Микрорайон Спектр, 2. Судя по видео, во время инцидента произошла мощная вспышка.

— В трансформаторной будке ударило током кого-то, приезжала скорая, вспышку видно в двери и удары слышны, — рассказали очевидцы в сообществе.

Представители МУЭП «Промтехэнерго», которая работает в наукограде Кольцово, сообщили, что сотрудника ремонтной бригады ударило током. Пострадавший выжил, на автомобиле скорой помощи его госпитализировали. Мужчина получил травмы легкой степени тяжести. Сама электроподстанция не повреждена. Помощь спасателей не потребовалась.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор из-за гибели мужчины от удара током в сауне. Виновник происшествия получил условный срок.

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Новосибирская область Кольцово Удар током Электрик
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Комментарии
16
Татьяна 53
16 августа 2024, 14:55
Повезло
Zemb
16 августа 2024, 14:21
теперь он настоящий электрик. это было посвящение в электрики.
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