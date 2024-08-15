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Криминал В Новосибирске вынесли приговор из-за гибели мужчины в джакузи — его ударило током

В Новосибирске вынесли приговор из-за гибели мужчины в джакузи — его ударило током

Суд установил, что виновный не выполнял своих обязанностей по обслуживанию бассейна

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22 комментария
В этой сауне произошла трагедия

В Новосибирске вынесли приговор 65-летнему руководителю сауны банкетного комплекса «Император», расположенной на улице Романова, 99. Его обвинили в гибели мужчины в бассейне. Об этом сообщили в прокуратуре и СУ СКР по региону.

— Суд установил, что подсудимый отвечал за хозяйство сауны. При этом, он не вел техническую документацию, не проводил профилактических испытаний электрооборудования, не нашел и не устранил нарушения системы заземления, не делал монтаж электропроводки, не проводил техобслуживание и не делал плановые ремонты оборудования, не нанял квалифицированный персонал для обслуживания оборудования, не обеспечил помещение, персонал и посетителей средствами защиты от поражения током, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что из-за бездействия руководителя оборудование износилось. Это привело к замыканию фазы электросети на корпус насоса. Это угрожало жизни и здоровью посетителей сауны номера «Хамам».

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед семьей погибшего и выплатил его родственникам 2,2 миллиона рублей. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом 100 тысяч рублей.

По данным «Контур.Фокуса», учредителем и директором ООО «Империя», которое владеет гостиницей «Император», значится Титал Шамоян. По информации источника НГС, приговор вынесли не официальному руководителю заведения, а его отцу, который и руководил «Императором» фактически.

Днем 9 октября 2021 года в сауне банкетного комплекса «Император» погиб 30-летний мужчина. Он подошел к бассейну с джакузи, взялся за металлические перила спуска в бассейн, которые были под напряжением из-за замыкания фазы, и получил удар тока. Мужчина умер на месте. После этого читатель НГС заявил о еще одном случае удара тока на территории заведения. В сентябре 2020 года в «Императоре» был пожар. После него прокуратура начала проверку гостиницы.

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Удар током Сауна Прокуратура Следственный комитет Суд Император
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Комментарии
22
Жаба Васильевна
15 августа 2024, 10:42
Легко отделался...
Гость
15 августа 2024, 10:52
А почему элементы защиты не сработали
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