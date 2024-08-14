НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

4 м/c,

ю-в.

 747мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56

СРОЧНО

В Калининском районе нашли очаг радиации

Странная смерть ветерана МВД
Как защититься от мошенников
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Происшествия В реке на Первомайке нашли тело мужчины — он пропал три дня назад

В реке на Первомайке нашли тело мужчины — он пропал три дня назад

Из воды тело достали спасатели МАСС

1 340
6 комментариев
Мужчина пропал в субботу, 10 августа

В Первомайском районе Новосибирска нашли тело мужчины, который пропал на прошлой неделе. Как рассказали в МАСС, погибшего доставали из воды с 17:12 до 17:45 вчера, 13 августа.

Тело было найдено в акватории реки Оби на улице Обской. По данным МАСС, тело передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области добавили, что мужчину искали с 10 августа.

На прошлой неделе в Речкуновской зоне отдыха рядом с Бердском нашли тело мужчины. За три дня до этого на берегу отдыхала большая компания друзей.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Первомайский район Река Спасатели
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Вовян
14 августа 2024, 10:47
Обская - в Первомайке?! Вы откуда понаехали?
Гость
14 августа 2024, 10:32
И фото с одиноким журавелем! ((
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Arhlara,57

Света,39

Светлана,60

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление