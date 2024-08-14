В реке на Первомайке нашли тело мужчины — он пропал три дня назад

В Первомайском районе Новосибирска нашли тело мужчины, который пропал на прошлой неделе. Как рассказали в МАСС, погибшего доставали из воды с 17:12 до 17:45 вчера, 13 августа.
Тело было найдено в акватории реки Оби на улице Обской. По данным МАСС, тело передали сотрудникам полиции.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области добавили, что мужчину искали с 10 августа.
На прошлой неделе в Речкуновской зоне отдыха рядом с Бердском нашли тело мужчины. За три дня до этого на берегу отдыхала большая компания друзей.
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