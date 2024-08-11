Убегал от полиции: появилось видео момента ДТП, где Mazda снесла ларьки на остановке

Авария произошла в ночь на 11 августа Источник: АСТ-54 Black, Telegram











Появилось видео момента ДТП с автомобилем Mazda Demio, который протаранил киоски и дорожные знаки у остановочного павильона на улице Доватора. Кадры опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Авария произошла около 3:30 ночи в воскресенье, 11 августа. Мужчина на высокой скорости пытался уехать от сотрудников полиции, которые преследовали его за нарушение правил дорожного движения.



— Пытался удрать от полиции, но не рассчитал скорость при повороте и вылетел с дороги, — говорится в сообщении в паблике.

Источник: АСТ-54 Black, Telegram

После столкновения с киоском и дорожными знаками новосибирец вышел из автомобиля и бегом попытался удрать от сотрудников полиции. Задержали ли его — неизвестно.

