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Происшествия Убегал от полиции: появилось видео момента ДТП, где Mazda снесла ларьки на остановке

Убегал от полиции: появилось видео момента ДТП, где Mazda снесла ларьки на остановке

Задержан ли водитель — неизвестно

1 631
3 комментария
Авария произошла в ночь на 11 августа

Появилось видео момента ДТП с автомобилем Mazda Demio, который протаранил киоски и дорожные знаки у остановочного павильона на улице Доватора. Кадры опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла около 3:30 ночи в воскресенье, 11 августа. Мужчина на высокой скорости пытался уехать от сотрудников полиции, которые преследовали его за нарушение правил дорожного движения.

— Пытался удрать от полиции, но не рассчитал скорость при повороте и вылетел с дороги, — говорится в сообщении в паблике.

После столкновения с киоском и дорожными знаками новосибирец вышел из автомобиля и бегом попытался удрать от сотрудников полиции. Задержали ли его — неизвестно.

Сегодня НГС писал, что ночью на улице Максима Горького заметили скопление полицейских машин — там могли ловить гонщиков.

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Комментарии
4
Гость
11 августа 2024, 21:56
"Задержали ли его — неизвестно." - смешно!!! Что вам вообще известно о том, о чем вы пишете???
Коляныч 2.0
11 августа 2024, 21:59
Гражданин Буданов, там на Кинбурнской косе ваш десант ГУР всплыл, заберите пожалуйста.
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