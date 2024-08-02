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Происшествия «Перебегал улицу»: на Большевистской случилось ДТП — очевидцы заявили, что там сбили человека

«Перебегал улицу»: на Большевистской случилось ДТП — очевидцы заявили, что там сбили человека

Движение на участке аварии затруднено

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1 комментарий
Место ДТП сфотографировали очевидцы

В Новосибирске на улице Большевистской произошло ДТП. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале «Новосибирский паблик» вечером 2 августа.

В сообщении сказано, что авария произошла возле дома №22 по улице Большевистской. Очевидцы сообщают, что там якобы сбили человека.

— Человек перебегал улицу, его сбила машина, — сказано в сообщении.

Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги собралась пробка. Затор наблюдается в направлении остановки «Завод Труд».

На участке ДТП образовалась пробка

— Левый ряд. Средний ряд. Сбили человека, — сообщил один из пользователей сервиса.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.

2 августа в Новосибирске мотоциклист попал в ДТП. Его доставили в больницу.

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Комментарии
1
Ичочо
2 августа 2024, 23:32
За премией Дарвина торопился - успел.
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