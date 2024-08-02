«Перебегал улицу»: на Большевистской случилось ДТП — очевидцы заявили, что там сбили человека

Место ДТП сфотографировали очевидцы Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик»











В Новосибирске на улице Большевистской произошло ДТП. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале «Новосибирский паблик» вечером 2 августа.



В сообщении сказано, что авария произошла возле дома №22 по улице Большевистской. Очевидцы сообщают, что там якобы сбили человека.



— Человек перебегал улицу, его сбила машина, — сказано в сообщении.



Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги собралась пробка. Затор наблюдается в направлении остановки «Завод Труд».



На участке ДТП образовалась пробка Источник: 2ГИС











— Левый ряд. Средний ряд. Сбили человека, — сообщил один из пользователей сервиса.



НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.

