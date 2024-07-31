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Происшествия эксклюзив «Выстрелил в друга четыре раза»: участник потасовки в «Матрешкином дворе» озвучил новую версию событий

«Выстрелил в друга четыре раза»: участник потасовки в «Матрешкином дворе» озвучил новую версию событий

Мужчина заявил, что у него есть видео, раскрывающее правду о произошедшем

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7 комментариев
Отдых с алкоголем в сквере закончился стрельбой и дракой

Участник воскресной потасовки во дворе «Матрешкиного двора» заявил, что никто не нападал на прохожего, а наоборот, он и его друг стали жертвой нападения со стороны прохожего.

Ранее свидетельница происшествия сообщила, что 28 июля, около 03:00, во дворе трое мужчин напали на прохожего, выстрелили в него и избили. В итоге пострадавший оказался в больнице, а нападавший в полиции.

Читатель НГС Денис заявил, что всё было совсем по-другому. Он с другом выпивал в сквере, когда мимо проходил мужчина — он внезапно стал с ними спорить. Мужчины не сошлись во мнении по ряду политических событий в стране и за ее границами.

— Он начал махать травматическим пистолетом. Попал в моего друга четыре раза. Я за ним побежал, на землю повалил, пистолет из рук выбил и тут соседи уже повыскакивали, — объяснил Денис.

По его словам, друг сейчас ездит по больницам и врачам. Пули, к счастью, были резиновые.

В ГУ МВД по Новосибирской области ранее сообщили, что задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе. У него забрали пистолет на экспертизу.

Денис сначала отказывался предоставлять видео, которые подтверждали бы его слова. Потом он пообещал прислать их, но в течение суток так этого и не сделал.

В середине июля на Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой в маршрутке.

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Матрешкин двор Стрельба Потасовка Полиция
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Комментарии
10
Grape Reflection 🍇
31 июля 2024, 12:04
Так кто из них ватан в итоге?
Гость
31 июля 2024, 11:51
« Выпивали в сквере…» это нарушение закона страны. Видимо прохожий сделал замечание… Надо было вызвать полицию, как сделали бы в европейской стране или Азии. Разбираться должны полицейские. Эти « Ачотакова?» нечего не понимают кроме силы и полиции.
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