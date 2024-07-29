30 раненых, трое тяжелых: смотрим, что происходит на месте схода поезда в Волгоградской области

В Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково после столкновения с самосвалом КАМАЗ на нерегулируемом переезде сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 491Э Казань — Адлер. На месте ЧП продолжают работать следователи и железнодорожники, пассажиров уже пообещали отправить к месту назначения. Наши коллеги из V1.RU cмотрят, что сейчас происходит на месте схода вагонов.

