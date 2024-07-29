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Происшествия Крушение поезда Казань-Адлер фоторепортаж 30 раненых, трое тяжелых: смотрим, что происходит на месте схода поезда в Волгоградской области

30 раненых, трое тяжелых: смотрим, что происходит на месте схода поезда в Волгоградской области

Фоторепортаж с места крушения пассажирского поезда Казань — Адлер у Котельниково

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33 комментария
Кабину КАМАЗа сорвало с рамы и буквально разорвало на части

В Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково после столкновения с самосвалом КАМАЗ на нерегулируемом переезде сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 491Э Казань — Адлер. На месте ЧП продолжают работать следователи и железнодорожники, пассажиров уже пообещали отправить к месту назначения. Наши коллеги из V1.RU cмотрят, что сейчас происходит на месте схода вагонов.

О силе столкновения можно судить по искореженному кузову грузовика
Помощник машиниста, по данным РЖД, пострадал при столкновении
Железнодорожники пытаются освободить хотя бы один путь
Всего с рельсов сошли девять вагонов
Азалия из Башкирии ехала в чудом устоявшем шестом вагоне
Губернатор Андрей Бочаров пообещал всех отправить в пункт назначения
Водитель КАМАЗа выжил, но находится в тяжелом состоянии
Люди эвакуировались из разбитых вагонов в чем были
Везде на месте крушения разбросаны вещи пассажиров
В РЖД заверили — все сумки отвезут на вокзал в Котельниково
Сошедшие вагоны повредили и опоры контактной сети
Полиция тоже работает на месте происшествия
Энергетики РЖД пытаются разобрать завалы и восстановить подачу напряжения
Насколько искорежены вагоны — станет ясно после завершения работ на месте ЧП
Специалисты по обслуживанию тягового состава пытаются поставить локомотив на колеса
На место ЧП приехал даже заместитель начальника вагонного депо по эксплуатации. По крайней мере, если верить надписи на жилете
Силовиков едва ли не столько же, сколько пассажиров поезда
Работы на месте ЧП продолжаются

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Происшествие Крушение поезда в Волгоградской области Следствие Сошли вагоны
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Комментарии
35
Yumare
29 июля 2024, 23:35
Так что с водителем КАМАЗа? Он был пьяный или укуренный?
Гость
29 июля 2024, 23:18
это ерунда по сравнению с ежедневными потерями россии в херсонских степях
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