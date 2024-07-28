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Происшествия Разозлился в ответ на досмотр. Сын чеченского миллиардера напал на полицейского в центре Москвы: видео

Разозлился в ответ на досмотр. Сын чеченского миллиардера напал на полицейского в центре Москвы: видео

Чтобы усмирить парня, понадобились три сотрудника МВД

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Бажаев уже задержан, возбуждено уголовное дело

Вечером 27 июля в Москве возле стадиона «Лужники» сын чеченского миллиардера Тимур Бажаев устроил драку с полицейскими в ответ на досмотр. Об этом сообщает столичный СК.

Драка попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах парень бросается с кулаками на одного из сотрудников МВД, пока другой пытается его остановить. Чтобы усмирить агрессора, понадобилось трое полицейских.

Запись драки

Как сообщает СК, парня задержали, возбуждено уголовное дело.

23-летний Тимур Бажаев — сын чеченского бизнесмена, президента холдинга «Альянс групп» Мусы Бажаева, состояние которого, по данным Forbes, составляет 750 миллионов долларов. Его компании занимаются строительством, нефтяной и текстильной промышленностью. Одна из них — ООО «Русская платина» — является одной из крупнейших горнодобывающих компаний в России.

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