Разозлился в ответ на досмотр. Сын чеченского миллиардера напал на полицейского в центре Москвы: видео

Вечером 27 июля в Москве возле стадиона «Лужники» сын чеченского миллиардера Тимур Бажаев устроил драку с полицейскими в ответ на досмотр. Об этом сообщает столичный СК.
Драка попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах парень бросается с кулаками на одного из сотрудников МВД, пока другой пытается его остановить. Чтобы усмирить агрессора, понадобилось трое полицейских.
Как сообщает СК, парня задержали, возбуждено уголовное дело.
23-летний Тимур Бажаев — сын чеченского бизнесмена, президента холдинга «Альянс групп» Мусы Бажаева, состояние которого, по данным Forbes, составляет 750 миллионов долларов. Его компании занимаются строительством, нефтяной и текстильной промышленностью. Одна из них — ООО «Русская платина» — является одной из крупнейших горнодобывающих компаний в России.