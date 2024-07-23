Мечтала объездить на байке весь мир: какой была известная блогер МотоТаня, разбившаяся на трассе в Турции

Таня села за руль мотоцикла 10 лет назад Источник: Татьяна Озолина / Vk.com











38-летняя Татьяна Озолина разбилась на турецкой трассе за рулём своего любимого мотоцикла. В Сети она была популярна как блогер под ником МотоТаня. По словам знакомых, ею восхищались многие. Ей подражали, завидовали и называли «самой красивой байкершей России». Она прожила яркую жизнь, которая оборвалась во время путешествия, а ведь его она так долго ждала. Наши коллеги из NGS55.RU рассказывают историю Озолиной.



Татьяна родилась в обычной семье в Тарском районе Омской области. Как рассказывает Татьяна в своем блоге, в детстве она любила ездить с отцом на рыбалку и много времени проводила в его гараже. В школе была отличницей, занималась музыкой и танцами. В 2001 году она окончила школу искусств на хореографическом отделении, там же до сих пор продолжает работать её отец — Иван Иванович.

В 15 лет девушка отправилась в Омск, чтобы продолжить учебу — сначала получила профессию хореографа в колледже, а затем — экономиста в институте. В 2008 году Татьяна Озолина оказалась в списке самых красивых девушек Омска, а спустя три года родился сын Всеволод. В 2014-м Татьяна переехала из Омска в Москву. С отцом мальчика она рассталась, но, по ее словам, продолжила общаться с ним «по-братски». Родители Всеволода старались во всем друг друга поддерживать.

МотоТаня занималась спортом Источник: Татьяна Озолина / Vk.com











В мотосообщество Озолина пришла 10 лет назад. За год до этого она впервые прокатилась на мотоцикле в качестве пассажирки. Татьяна была настолько очарована «железным конем» и тем ощущением свободы, которое сопровождало поездку, что решила сама сесть за руль мотоцикла. В 2014 году она стала обладательницей своего первого байка. Татьяна рассказывала, что отдала за него 210 тысяч рублей. Половину этой суммы она накопила, откладывая деньги с зарплаты и чаевых, когда работала хостес в одном из столичных караоке-клубов, а другую заняла у друга. Ещё через три года байкерша купила красный Kawasaki ZX6R, который стал ее визитной карточкой. На нем она стала рассекать по Москве. Однажды в соцсетях завирусилось видео, на котором стройная брюнетка пританцовывала, стоя в пробке на мотоцикле, — с тех пор Татьяна Озолина стала популярной.





Параллельно с хобби Озолина строила карьеру в столице — к 2020 году она руководила отделом планирования и управления в крупной аутсорсинговой компании, но известность как мотоблогера росла все больше. Со временем она решила сосредоточиться на байкерстве и своем блоге, хотя не считала это работой и часто надевала толстовку с надписью «Неблогер».

Девушка не считала себя блогером Источник: Татьяна Озолина / Vk.com











Татьяна обожала путешествовать и мечтала объездить на байке весь мир. В 2022-м она пересела на мотоцикл BMW. На нынешнее лето у МотоТани были большие планы. Но перед началом собственного путешествия она отправила на отдых родителей. Отец Тани рассказал NGS55.RU, что в последний раз видел Татьяну, когда она провожала его на автобус. Это было за два дня до начала большого путешествия. Тогда родители в последний раз обняли свою дочь, а сын — маму.

— Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет, — с болью рассказал Иван Иванович. Ему тяжело говорить, не может поверить.



В Турции сейчас находится муж Тани — Стас. Ему позвонили друзья погибшей и сообщили о горе. Стас взял билеты на ближайший рейс и полетел узнавать все подробности жуткой аварии. Родители не знают, когда смогут попрощаться с дочкой. Дату похорон пока не озвучили.



В Турцию Татьяна отправилась через Грузию: она поставила перед собой цель объехать всю страну. В 2019 году она уже путешествовала по Турции на байке и тогда, по злой иронии судьбы, в соцсетях распространились фейковые сообщения о ее гибели, которые очень разгневали блогершу.





В понедельник, 22 июля, МотоТаня посылала своим подписчикам привет из турецкого города-миллионника Измира. А через несколько часов мчала по трассе Милас-Секе среди других байкеров. По версии издания Karya Haber, в бок мотоцикла россиянки на большой скорости влетел турецкий мотоблогер Онур Обут. Корреспонденты издания также сообщают, что после столкновения Татьяна, видимо, находясь в состоянии шока, встала и подошла к своему мотоциклу, но вскоре упала и перестала дышать. Онур Обут сейчас находится в госпитале — он получил серьезные травмы.

Красный мотоцикл был визитной карточкой МотоТани Источник: Татьяна Озолина / Vk.com











По другой версии, Татьяна Озолина на большой скорости столкнулась с грузовиком. Видеозапись с места аварии опубликовал владелец телеграм-канала «Двач» Нариман Намазов в личном канале «Абу». На кадрах видно, что разбитый мотоцикл лежит на обочине дороги. Рядом с ним находится полицейская машина. Неподалеку от этого места припаркован еще один мотоцикл красного цвета.

Близкие Озолиной до сих пор не могут поверить в случившееся:

