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Происшествия Обломки падали и взрывались: беспилотники всю ночь атаковали Краснодарский курорт — кадры

Обломки падали и взрывались: беспилотники всю ночь атаковали Краснодарский курорт — кадры

Что известно о происшествии

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29 комментариев

Всю ночь беспилотники атаковали Туапсе — курортный город на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Взрывы звучали ночью и с утра. Обломки упали на стратегические объекты.

— По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет, — сообщил глава города Сергей Бойко.

Местные ночью слышали несколько громких хлопков

На этом попытки атаковать город не прекратились. На этот раз без разрушений не обошлось. Обломки БПЛА упали на территорию НПЗ в Туапсе. Начался пожар. Его площадь составила 50 квадратных метров. Для ликвидации потребовалось задействовать 31 единицу техники и 91 человека.

Момент падения дрона попал на видео. На кадрах видно, как беспилотник падает на территорию предприятия, после чего в небо поднимаются яркие языки пламени.

Пока данных о пострадавших нет.

Момент падения беспилотника

Это не первая попытка атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. 17 июля там тоже начался пожар из-за сбитого дрона. Сам же Краснодарский край последнее время часто подвергается атакам. В первую очередь страдает инфраструктура, связанная с топливом, энергетикой и связью.

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БПЛА Атака НПЗ Туапсе Краснодарский край Дроны
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Комментарии
29
Дед Митрич
22 июля 2024, 14:01
31 единица техники и 91 человек тушили 50 кв. метров? Воистину, россиян считают за де-лов. Российские ПВО сбивают дронов точно над их целями... чтобы те не промахнулись.
Пьер Дун Лахтинский
22 июля 2024, 14:05
как это все надоело...уже просто цирк какой то бесконечный и кровавый...а ребят, жаль....
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