Обломки падали и взрывались: беспилотники всю ночь атаковали Краснодарский курорт — кадры

Всю ночь беспилотники атаковали Туапсе — курортный город на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Взрывы звучали ночью и с утра. Обломки упали на стратегические объекты.



— По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет, — сообщил глава города Сергей Бойко.

Местные ночью слышали несколько громких хлопков Источник: SHOT / T.me

На этом попытки атаковать город не прекратились. На этот раз без разрушений не обошлось. Обломки БПЛА упали на территорию НПЗ в Туапсе. Начался пожар. Его площадь составила 50 квадратных метров. Для ликвидации потребовалось задействовать 31 единицу техники и 91 человека.



Момент падения дрона попал на видео. На кадрах видно, как беспилотник падает на территорию предприятия, после чего в небо поднимаются яркие языки пламени.

Пока данных о пострадавших нет.

Момент падения беспилотника Источник: SHOT / T.me