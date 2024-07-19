В дом ударила молния: дача вспыхнула под Новосибирском — видео полыхающего здания

В Мошковском районе Новосибирской области загорелся дачный дом. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пожар в дачном доме произошел на территории СНТ «Овощевод». Сейчас пожарные занимаются ликвидацией возгорания, работают 7 человек и две единицы техники. Более подробную информацию о происшествии в ведомстве пообещали предоставить позже.

