В дом ударила молния: дача вспыхнула под Новосибирском — видео полыхающего здания

В Мошковском районе Новосибирской области загорелся дачный дом. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Пожар начался около 19 часов в пятницу, 19 июля, горит дачный дом в Шуринском сельсовете.
— В дом ударила молния, — пишут очевидцы происшествия в канале.
Местные жители также сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пожар в дачном доме произошел на территории СНТ «Овощевод». Сейчас пожарные занимаются ликвидацией возгорания, работают 7 человек и две единицы техники. Более подробную информацию о происшествии в ведомстве пообещали предоставить позже.
Ранее в Новосибирске загорелся расселенный барак. Жителей домов разбудил звук взрывающегося шифера.