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Происшествия В дом ударила молния: дача вспыхнула под Новосибирском — видео полыхающего здания

В дом ударила молния: дача вспыхнула под Новосибирском — видео полыхающего здания

Инцидент произошел в Мошковском районе

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7 комментариев
Пожар тушат в эти минуты

В Мошковском районе Новосибирской области загорелся дачный дом. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Пожар начался около 19 часов в пятницу, 19 июля, горит дачный дом в Шуринском сельсовете.

— В дом ударила молния, — пишут очевидцы происшествия в канале.

Местные жители также сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пожар в дачном доме произошел на территории СНТ «Овощевод». Сейчас пожарные занимаются ликвидацией возгорания, работают 7 человек и две единицы техники. Более подробную информацию о происшествии в ведомстве пообещали предоставить позже.

Ранее в Новосибирске загорелся расселенный барак. Жителей домов разбудил звук взрывающегося шифера.

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Комментарии
9
Татьяна 53
19 июля 2024, 20:23
Жил себе жил человек и бах прилетела проблема, зачем она ему. Спаси и сохрани
Марго. Вредная
19 июля 2024, 20:15
Вот как это понимать? Молния попала именно в этот дом, а не какой то другой. Видимо, с небес запульнули за грешок какой, а? Я не верю в случайность. Все закономерно и должно быть объяснимо.
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