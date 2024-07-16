Успел увернуться: мужчина едва не попал под электричку в центре Новосибирска

Очевидцы сообщили, что в центре Новосибирска электричка сбила мужчину. Информация об этом появилась в группу «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
В посте говорится, что инцидент произошел около 17:30 на остановочной платформе «Центр».
— Электричкой, следовавшей из Сокура, был совершен наезд на человека, — говорится в сообщении в паблике.
В пресс-службе УТ МВД по СФО корреспонденту НГС сообщили, мужчина успел перебежать железнодорожные пути перед движущимся составом. Сибиряк не пострадал.
— Человек перебегал железнодорожные пути перед движущимся поездом в неположенном месте. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Мужчина смог перебежать пути, успел увернуться и не получил травм, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в транспортной полиции, сейчас проводится проверка, на место происшествия направлена оперативно-следственная группа.
Накануне на станции Каинск-Барабинский электричка насмерть сбила 75-летнего мужчину. Он не заметил приближающийся состав.