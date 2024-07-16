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Происшествия Успел увернуться: мужчина едва не попал под электричку в центре Новосибирска

Успел увернуться: мужчина едва не попал под электричку в центре Новосибирска

Полиция проводит проверку по факту происшествия

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2 комментария
Инцидент произошел на остановочной платформе «Центр»

Очевидцы сообщили, что в центре Новосибирска электричка сбила мужчину. Информация об этом появилась в группу «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

В посте говорится, что инцидент произошел около 17:30 на остановочной платформе «Центр».

— Электричкой, следовавшей из Сокура, был совершен наезд на человека, — говорится в сообщении в паблике.

В пресс-службе УТ МВД по СФО корреспонденту НГС сообщили, мужчина успел перебежать железнодорожные пути перед движущимся составом. Сибиряк не пострадал.

— Человек перебегал железнодорожные пути перед движущимся поездом в неположенном месте. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Мужчина смог перебежать пути, успел увернуться и не получил травм, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в транспортной полиции, сейчас проводится проверка, на место происшествия направлена оперативно-следственная группа.

Накануне на станции Каинск-Барабинский электричка насмерть сбила 75-летнего мужчину. Он не заметил приближающийся состав.

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Новосибирск Электричка УТ МВД по СФО
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Комментарии
3
Гость
16 июля 2024, 20:19
Всегда сообщают что переменил экстренное торможение. Там остановка около 200 метров надо.
Гость
16 июля 2024, 20:17
Барнаулице голову в детстве электричка переехала. С тех пор она такая.
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