Успел увернуться: мужчина едва не попал под электричку в центре Новосибирска

Инцидент произошел на остановочной платформе «Центр» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Очевидцы сообщили, что в центре Новосибирска электричка сбила мужчину. Информация об этом появилась в группу «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».



В посте говорится, что инцидент произошел около 17:30 на остановочной платформе «Центр».



— Электричкой, следовавшей из Сокура, был совершен наезд на человека, — говорится в сообщении в паблике.



В пресс-службе УТ МВД по СФО корреспонденту НГС сообщили, мужчина успел перебежать железнодорожные пути перед движущимся составом. Сибиряк не пострадал.

— Человек перебегал железнодорожные пути перед движущимся поездом в неположенном месте. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Мужчина смог перебежать пути, успел увернуться и не получил травм, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в транспортной полиции, сейчас проводится проверка, на место происшествия направлена оперативно-следственная группа.