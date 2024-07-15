«Не заметил приближающийся состав»: в Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину

В Новосибирской области мужчина попал под грузовой поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, он умер на месте происшествия.
По предварительным данным, инцидент случился 15 июля на станции Каинск-Барабинский Западно-Сибирской железной дороги.
— В ходе маневровых работ грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, который пересекал железнодорожные пути и не заметил приближающийся состав, — сказано в сообщении. — Пострадавший скончался на месте происшествия.
Из-за случившегося проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО уточнили, что трагедия произошла в городе Куйбышеве. Мужчине было 75-лет.
В конце июня в районе остановочного пункта Обское море электричка сбила мужчину. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломами плеча и бедра.