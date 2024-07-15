«Не заметил приближающийся состав»: в Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину

Инцидент случился на станции Каинск-Барабинский Источник: Восточное межрегиональное СУТ СК России,











В Новосибирской области мужчина попал под грузовой поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, он умер на месте происшествия.



По предварительным данным, инцидент случился 15 июля на станции Каинск-Барабинский Западно-Сибирской железной дороги.



— В ходе маневровых работ грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, который пересекал железнодорожные пути и не заметил приближающийся состав, — сказано в сообщении. — Пострадавший скончался на месте происшествия.



Из-за случившегося проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).



В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО уточнили, что трагедия произошла в городе Куйбышеве. Мужчине было 75-лет.

