НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +31

2 м/c,

с-в.

 744мм 41%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,81
EUR 95,78

СРОЧНО

Две машины столкнулись у Вокзальной магистрали

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Лайфхаки для работодателей
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия «Не заметил приближающийся состав»: в Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину

«Не заметил приближающийся состав»: в Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину

Он скончался на месте

309
Написать комментарий
Инцидент случился на станции Каинск-Барабинский

В Новосибирской области мужчина попал под грузовой поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, он умер на месте происшествия.

По предварительным данным, инцидент случился 15 июля на станции Каинск-Барабинский Западно-Сибирской железной дороги.

— В ходе маневровых работ грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, который пересекал железнодорожные пути и не заметил приближающийся состав, — сказано в сообщении. — Пострадавший скончался на месте происшествия.

Из-за случившегося проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО уточнили, что трагедия произошла в городе Куйбышеве. Мужчине было 75-лет.

В конце июня в районе остановочного пункта Обское море электричка сбила мужчину. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломами плеча и бедра.

ПО ТЕМЕ
Сбил поезд Новосибирская область Гибель человека Следователи Железная дорога
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Sandroking,40

Сэм,21

Ольга,40

Лёлик,36

Тема,31

Roman,35

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление