«Туристы лежат в лежку с ротавирусом». Отдыхающие со всей страны и жители Сочи умоляют власти ликвидировать сливы канализации

Жители микрорайона Чкаловский умоляют контролирующие органы обратить внимание на экологическую катастрофу Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Канализационную насосную станцию в Курортном городке Сочи — микрорайоне Чкаловский, где каждое лето отдыхают тысячи россиян, можно легко найти по запаху. Зловонные ручьи бегут по улицами прямо к морю. Туристы стараются их обойти, но это не просто, они везде. Там отдыхают те, у кого нет средств на отели Сириуса и центра Сочи, отдых в микрорайоне Чкаловский считается бюджетным, там расположено множество мини-отелей. Учителя, врачи весь год копят деньги, чтобы провести в Сочи хотя бы две недели и оздоровиться. А вынуждены ходить по канализационным лужам и купаться в море, от которого невозможно воняет. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Рядом с канализационной лужей продают продукты питания Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Насосная станция не справляется

Владельцы гостевых домов в Чкаловском бьют тревогу и требуют, чтобы надзорные органы срочно обратили внимание на проблему огромного микрорайона. Однако их не слышат. Водоканал твердит — сами виноваты, забиваете КНС памперсами, предметами женской гигиены, тряпками, да и частных сетей якобы вокруг много, столовая на столовой, кафе на кафе, куда они там сливают свои отходы, одному Богу известно. Жители уверены — насосная станция просто не справляется. Канализация продолжает течь, а туристы продолжают болеть.

Анна Иджян рассказывает, что канализацию в районе владельцы гостевых домов проводили за свой счет в 2005 году, также как и водопровод, с тех же самых времен местную насосную ни разу не реконструировали и не модернизировали, утверждают жители Чкаловского.



— На сегодняшний день из трех насосов, которые там должны работать, работает один, и тот дышит на ладан. С 2005 года район разросся, если я скажу в 4 раза, наверное, не ошибусь, если не больше. Нагрузка огромная, никто не ремонтирует. В прошлом году они вышли из ситуации, провели ливневку, теперь у нас поднятый там колодец, который доходит до определенного уровня, и чтобы он не разливался сюда, оно утекает прямиком в море, — говорит Анна.

Анна Иджан живет в Чкаловском больше 20 лет, но такого еще не видела Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Можно было бы усомниться в словах местных жителей и не поверить им, что в ливневку течет именно канализация, ведь представители водоканала утверждают обратное, но от этой трубы, которая льет в море целую реку в отсутствии дождей, смердит настолько, что на пляже находиться просто невозможно. Несчастные отдыхающие вынуждены вдыхать это вместо приятного аромата морского бриза. Соседние пляжи не лучше, утверждают местные. Там хоть и нет КНС, многочисленные кафе и столовые на берегу в любом случае сливают отходы в море.

Жаль, что видео не передает запах, или, наоборот, не жаль Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Свои сети — водопроводные и канализационные, почти 20 лет назад местные жители передали на баланс водоканала.

— Поселок растет, нагрузка растет, износ увеличивается, без конца у нас скорые, просто не уезжают с района, все блюют, ротавирус у нас буйствует, на море находиться невозможно, потому что вонь канализации. Вся канализация от Адлерского вокзала до Кудепсты стекает в наши две КНС — Большая Чкаловская и Малая Чкаловская, отсюда насосами выталкивается на очистные сооружения, но так как насосы не работают, то она самотеком уплывает в море, — утверждает Анна.

Из люков в Чкаловском бежит Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В этом году, отмечают жители Курортного городка, ситуация усугубилась как никогда, они утверждают, что на КНС установлен старый насос, который постоянно ломается, работает только на 50 процентов от мощности и просто не справляется с огромной нагрузкой. С 2006 года, когда их канализацию ввели в эксплуатацию, в Чкаловском построили как минимум три многоквартирника, а сколько объектов поменьше, не знает никто. При этом все они подключаются к системе местных жителей, водоканал дает техусловия для этого. В результате с огромного туристического и жилого массива, от микрорайона Кудепста до Адлерского вокзала, вся канализация бежит на одну насосную станцию. Люди утверждают, что есть вторая, но она, по их данным, не работает уже почти месяц.



Людей на пляже в Чкаловском много Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Лариса Варелджян живет в Чкаловском 30 лет, и она исключение из правил, потому что ежедневно ходит на море. Женщина говорит, что устала оправдываться за текущую канализацию перед отдыхающими, которые живут в ее небольшом гостевом доме.



— Идешь, говно плывет в море, здесь вонища. Никогда такой вони не было, я каждый год хожу. Там, где спускаемся под мостом, такой вонищи не было никогда — глаза щиплет. Из 9 номеров у меня 5 номеров болеют. Туристы лежат в лежку с ротавирусом. Люди приезжают оздоравливаться, что они здесь получают? Ротавирус! Они нам говорят, что мы получаем деньги, мы зарабатываем и ничего не делаем. А что мы сделаем? Мы платим за канализацию, за воду, должна быть какая-то отдача. Когда нас уже наконец услышат, — негодует Лариса.

Пять номеров отдыхающих в гостевом доме сейчас лежат с ротавирусом Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Когда мы приехали в Чкаловский, от канализационной реки остался небольшой ручеек, только что ассенизаторская машина все откачала, но это ненадолго, утверждают люди.

— Буквально перед вашим приездом перестало сочиться из люков, то, что сочилось, то, что по улице текло. Сейчас приехала машинка, быстро перед вами откачала, всё великолепно, всё хорошо, но ненадолго. Море стало заразным, — считает Эльвира Перепелицина.

У людей сдают нервы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Владельцы гостевых домов уверены, что ротавирус отдыхающие, прежде всего дети, цепляют именно в море, когда ныряют в него. Единицы получают пищевые отравления в местном общепите.

Люди пытаются поговорить с представителем водоканала рядом с воротами КНС Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Уже принюхались

Отдыхающие в Курортном городке конечно шокированы, но выхода нет, искать себе жилье в разгар сезона в Сочи сложно и дорого. Да и денег таких нет.

— Мы с мужем оба учителя, в Кургородке отдыхаем уже лет 10. Пованивало раньше, но не настолько. Когда только приехали в этот раз, обалдели от запахов, который перебил даже аромат шашлыков. Но у нас была 100 процентная предоплата еще в ноябре, мы всего за 1,5 тысячи за номер заплатили в сутки, потому что заранее бронировали. Сейчас у нас выхода нет и денег, чтобы в Сириусе от 6 тысяч рублей снимать, — говорит туристка из Белгорода Елизавета Замятина. Уже принюхались и будут продолжать отдых. Стараются не нырять, воду не хлебать, мыть руки. Но в следующем году в Курортный городок точно не поедут.

Лужи в Курортном городке постоянно, только дождя давно не было Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В пресс-службе МУП Сочи «Водоканал» сообщили, что в Адлерском микрорайоне Чкаловский по улице Просвещения устранили сложный засор на системе водоотведения КНС, который повредил и вывел из строя насосное оборудование. Причина образования — бытовой мусор, смываемый в домашнюю канализацию. Утверждается, что аварийные бригады адлерского подразделения водоканала ежедневно совершали выезды на насосную станцию, каждый раз высвобождая из приемных камер коллектора более 100 килограммов запрещенного мусора.



— Речь об изделиях из нетканого материала, подгузниках, средствах женской гигиены, ватных салфетках, остатках еды — всё то, что предназначается для утилизации на специальных полигонах, — говорится в сообщении. В водоканале пообещали, что для повышения устойчивости системы водоотведения и надежности перекачки сточных вод на ближайшие очистные сооружения, проведут модернизацию КНС, установят дополнительное насосное оборудование. А еще будут выявлять нарушителей. Однако точную дату реконструкции насосной станции в водоканале не назвали, поэтому канализация продолжит течь в море до конца сезона, а может быть, не только этого. Ведь население Чкаловского летом увеличивается во много раз, и каждому не объяснишь, что бросать хоть что-то в унитаз — опасно.