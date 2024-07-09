В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку — она исчезла 11 дней назад

Последний раз девочку видели 29 июня Источник: «ЛизаАлерт» / Vk.com, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку Анастасию Шималину. Она пропала 29 июня, с тех пор местонахождение подростка неизвестно.



Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», девочку ищут сразу в трех регионах: в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях. Сама она из города Ленинска-Кузнецкого.

Анастасия ростом 158 см, нормального телосложения, у нее русые волосы и серые глаза. В день пропажи девочка была одета в серую футболку, штаны в черно-белую клетку и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас находится подросток, сообщите об этом по номеру 8 800 700-54-52 или 112.