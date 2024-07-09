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Происшествия В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку — она исчезла 11 дней назад

В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку — она исчезла 11 дней назад

Волонтеры пытаются найти ребенка сразу в нескольких регионах

5 598
11 комментариев
Последний раз девочку видели 29 июня

В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку Анастасию Шималину. Она пропала 29 июня, с тех пор местонахождение подростка неизвестно.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», девочку ищут сразу в трех регионах: в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях. Сама она из города Ленинска-Кузнецкого.

Анастасия ростом 158 см, нормального телосложения, у нее русые волосы и серые глаза. В день пропажи девочка была одета в серую футболку, штаны в черно-белую клетку и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас находится подросток, сообщите об этом по номеру 8 800 700-54-52 или 112.

Обновлено. В пресс-службе поискового отряда рассказали НГС, что девочка на связи, но в каком именно регионе она находится — неизвестно.

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Комментарии
11
Татьяна 53
9 июля 2024, 12:43
Первый раз, когда разыскивают девочку, она выглядит на фото более юной, чем указан возраст в статье
веснушка
9 июля 2024, 12:28
на фото девочка выглядит лет на 11- ть...
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