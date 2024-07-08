«Столб дыма виден с набережной»: на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — видео огня

Вечером 8 июля в Новосибирске произошел пожар. О ситуации сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».
По его данным, инцидент произошел в районе Большевистской на улице 2-й Обской. Очевидцы сняли место пожара на видео.
— Столб черного дыма виден с набережной, — сказано в сообщении.
На кадрах можно заметить столб дыма, который поднимается над домами в небо. На видео также видна пожарная машина. О ситуации также сообщает читательница НГС Анастасия. Сибирячка сняла на видео дым от пожара.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные о возгорании.
— В Октябрьском районе по улице Обская 2-я произошло возгорание. По оперативным данным дом расселённый, 2-х этажный. Пожарные на месте вызова. Работают, — сообщили НГС в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирске на улице Троллейной вспыхнули спиленные ветки. Место пожара попало на видео.