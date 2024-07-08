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Происшествия «Столб дыма виден с набережной»: на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — видео огня

«Столб дыма виден с набережной»: на правом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — видео огня

По данным соцсетей, инцидент произошел в районе Большевистской

1 324
3 комментария
По данным МЧС, пожарные на месте вызова

Вечером 8 июля в Новосибирске произошел пожар. О ситуации сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По его данным, инцидент произошел в районе Большевистской на улице 2-й Обской. Очевидцы сняли место пожара на видео.

— Столб черного дыма виден с набережной, — сказано в сообщении.

Место пожара сняли на видео

На кадрах можно заметить столб дыма, который поднимается над домами в небо. На видео также видна пожарная машина. О ситуации также сообщает читательница НГС Анастасия. Сибирячка сняла на видео дым от пожара.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные о возгорании.

— В Октябрьском районе по улице Обская 2-я произошло возгорание. По оперативным данным дом расселённый, 2-х этажный. Пожарные на месте вызова. Работают, — сообщили НГС в ведомстве.

Несколько дней назад в Новосибирске на улице Троллейной вспыхнули спиленные ветки. Место пожара попало на видео.

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Пожар МЧС Новосибирск Возгорание
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Комментарии
3
Гость
8 июля 2024, 21:44
мистер огонь иногда берет своё!🔥 повежливее с ним надобно
Гость
8 июля 2024, 21:49
/Бездетный Бич/ Программа "демография" в действии. Мажоров расселили в "Европейский берег", а дом сожгли, чтоб рабочие, простой трудовой народ не могли жить в своём жилье, заводить семьи, детей.
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