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Происшествия «В квартиры затягивает дым»: под окнами многоэтажки на Троллейной вспыхнули спиленные ветки — видео

«В квартиры затягивает дым»: под окнами многоэтажки на Троллейной вспыхнули спиленные ветки — видео

По словам очевидцев, обрезку деревьев провели около двух недель назад

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2 комментария
Площадь пожара составила 10 квадратных метров

В Новосибирске на Троллейной, 132 вспыхнули спиленные ветки. Как рассказал читатель НГС, обрезку деревьев на улице провели еще около двух недель назад, за это время древесина успела высохнуть.

— Пожар начался примерно в 15:55. Из-за чего загорелось, точно не знаю, но скорее всего, из-за пуха загорелись сухие ветки. Обрезку провели еще две назад, ветки так и оставили на обочине, — поделился читатель.

По словам мужчины, в окна квартир затягивает дым. Как сообщили в региональном МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

— На момент прибытия пожарной охраны горели мусор и ветки на открытой территории. Причина пожара устанавливается. Погибших и травмированных нет, — пояснили в ведомстве.

Пожарные за 14 минут потушили возгорание.

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Дым было видно с правого берега.

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Комментарии
2
267039456
5 июля 2024, 17:17
"но скорее всего, из-за пуха загорелись сухие ветки." Пух стал самовоспламеняться?
Гость
5 июля 2024, 17:04
Во многих местах лежат спиленные ветки уже пару недель, и никто не убирает. Теперь начнут искать виновных, а сразу убрать не судьба. На Новогодние 13 прямо возле УК две кучи таких веток.
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