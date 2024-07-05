«В квартиры затягивает дым»: под окнами многоэтажки на Троллейной вспыхнули спиленные ветки — видео

Площадь пожара составила 10 квадратных метров Источник: АСТ-54 Black











В Новосибирске на Троллейной, 132 вспыхнули спиленные ветки. Как рассказал читатель НГС, обрезку деревьев на улице провели еще около двух недель назад, за это время древесина успела высохнуть.



— Пожар начался примерно в 15:55. Из-за чего загорелось, точно не знаю, но скорее всего, из-за пуха загорелись сухие ветки. Обрезку провели еще две назад, ветки так и оставили на обочине, — поделился читатель.

Источник: АСТ-54 Black

По словам мужчины, в окна квартир затягивает дым. Как сообщили в региональном МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров.



— На момент прибытия пожарной охраны горели мусор и ветки на открытой территории. Причина пожара устанавливается. Погибших и травмированных нет, — пояснили в ведомстве.



Пожарные за 14 минут потушили возгорание.

