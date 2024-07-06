Люди погребены под завалами: в Волгограде произошел взрыв на насосной станции

Так выглядело здание после взрыва Источник: читатель V1.RU











В Волгограде на канализационно-насосной станции ООО «Концессии водоснабжения» произошел взрыв газа. Обрушилось железобетонное перекрытие кровли здания. Есть погибшие, а под завалами до сих пор находятся люди. Подробнее о происшествии — в нашем материале.



Что случилось?

Местные жители услышали громкий хлопок и увидели клубы дыма. Момент взрыва попал на видео. Оказалось, что произошло обрушение несущих конструкций насосной станции. На месте работают сотрудники экстренных служб. Позднее обрушилась и кровля здания.

В момент взрыва можно увидеть вспышку света Источник: XY Волгоградъ / Telegram

— Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена, — сообщили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».

Что известно о пострадавших?

В момент происшествия на территории станции находились восемь сотрудников. Пока известно о двух погибших и трех пострадавших. В Следственном комитете заявили, что точное число жертв еще устанавливается.

Под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде могут быть три человека. Пострадавшие, по предварительным данным, находятся в нормальном состоянии, сообщил замгубернатора региона Олег Николаев.

Разрушения коснулись не только самой станции, но и близлежащих домов. Жители рассказали, что почувствовали тряску.

Осколки разлетелись по всей улице Источник: читатель V1.RU

— В девятиэтажке рядом выбило стекла. После взрыва часть перекрытия обрушилась. Еще вчера там газом пахло и кто-то из цеха отравился. Запах какого-то газа чувствуется до сих пор, — сообщают очевидцы.

У автомобилей пробило стекла Источник: читательV1.RU









