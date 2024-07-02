Резко затормозил: 4-летнюю девочку увезли на скорой после падения в троллейбусе в Новосибирске

Авария произошла на улице Доватора Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Дзержинском районе Новосибирска четырехлетняя девочка получила травмы во время поездки на троллейбусе. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.



Инцидент произошел около часа дня во вторник, 2 июня. Девочка вместе с родителями ехала в троллейбусе №56. В пути у дома №35 на улице Доватора 37-летний водитель транспорта резко затормозил, из-за чего четырехлетняя девочка не удержалась на ногах и упала в салоне.



Пострадавшую доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, характер ее травм не уточняется.



На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

