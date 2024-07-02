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Происшествия Резко затормозил: 4-летнюю девочку увезли на скорой после падения в троллейбусе в Новосибирске

Резко затормозил: 4-летнюю девочку увезли на скорой после падения в троллейбусе в Новосибирске

Инцидент произошел в Дзержинском районе

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1 комментарий
Авария произошла на улице Доватора

В Дзержинском районе Новосибирска четырехлетняя девочка получила травмы во время поездки на троллейбусе. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Инцидент произошел около часа дня во вторник, 2 июня. Девочка вместе с родителями ехала в троллейбусе №56. В пути у дома №35 на улице Доватора 37-летний водитель транспорта резко затормозил, из-за чего четырехлетняя девочка не удержалась на ногах и упала в салоне.

Пострадавшую доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, характер ее травм не уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В конце июня 38-летняя водитель автомобиля Toyota врезалась в троллейбус на проспекте Дзержинского. Спасателям пришлось вырезать ее из искореженной машины.

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Новосибирск ГАИ ДТП Троллейбус
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Комментарии
1
Гость
2 июля 2024, 21:06
А где у нас троллейбус 56.и какой у него маршрут.
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