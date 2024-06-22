Развернуло после удара: девушку зажало в салоне «Тойоты» после ДТП с троллейбусом в Новосибирске — видео

В Дзержинском районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota Vitz протаранила троллейбус. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
Авария, как утверждается в посте, произошла около 17 часов в субботу, 22 июня. Водитель автомобиля марки Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в заднюю часть троллейбуса.
— Автомобиль врезался в троллейбус сзади водительской стороной, и его развернуло, — описали момент ДТП очевидцы.
От сильного удара легковушка получила значительные повреждения капота, у троллейбуса вылетела задняя левая фара.
На месте происшествия также работали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, которые вытащили девушку из салона автомобиля. Сообщается, что водителю 38 лет, ее передали медикам скорой помощи.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации новости информация не поступила.
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