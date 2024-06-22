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Происшествия Развернуло после удара: девушку зажало в салоне «Тойоты» после ДТП с троллейбусом в Новосибирске — видео

Развернуло после удара: девушку зажало в салоне «Тойоты» после ДТП с троллейбусом в Новосибирске — видео

Пострадавшую передали медикам скорой помощи

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13 комментариев
Авария произошла на проспекте Дзержинского

В Дзержинском районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota Vitz протаранила троллейбус. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Авария, как утверждается в посте, произошла около 17 часов в субботу, 22 июня. Водитель автомобиля марки Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в заднюю часть троллейбуса.

— Автомобиль врезался в троллейбус сзади водительской стороной, и его развернуло, — описали момент ДТП очевидцы.

От сильного удара легковушка получила значительные повреждения капота, у троллейбуса вылетела задняя левая фара.

На месте происшествия также работали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, которые вытащили девушку из салона автомобиля. Сообщается, что водителю 38 лет, ее передали медикам скорой помощи.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации новости информация не поступила.

Ранее на улице Петухова в массовом ДТП погиб 23-летний молодой человек. Момент столкновения попал на видео.

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