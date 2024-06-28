«Взяли бревно и поплыли»: подробности гибели подростка на Новосибирском водохранилище

По словам сибирячки, дети были на диком пляже по инициативе взрослого Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Подросток, утонувший накануне на территории Новосибирского водохранилища, приехал на пляж с другом и его отцом. Об этом редакция НГС рассказала женщина, которая была свидетельницей ситуации. По словам собеседницы, погибшему было не 14, а 15 лет.



— Он приехал с другом и его отцом на Центральный пляж, мест свободных было очень мало, и они отошли дальше. Именно отец другого мальчика выбрал место на диком пляже. И пока отец загорал, дети взяли бревно и поплыли примерно 50 метров от берега и стали тонуть, — говорит сибирячка.

По словам женщины, одного из подростков удалось спасти. Тело второго искали около четырёх часов.

— Получается, не подросток проигнорировал все знаки, а взрослый, который сопровождал подростка, — подытожила собеседница.

Сегодня НГС писал, что в Новосибирске утонул подросток, который купался в запрещенном месте. Как сказано в сообщении Telegram-канала «Спасатели МАСС», инцидент произошел на Новосибирском водохранилище в районе правого берега днем 27 июня.

— Водолазная группа спасателей МАСС прибыла на место, при помощи эхолота обнаружила тело подростка, на расстоянии 60–70 метров от берега. Тело было поднято со дна НВХ и передано сотрудникам полиции, — прокомментировали в МАСС.

Ранее в Искитиме Новосибирской области нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Поисковая операция была завершена в четверг, 27 июня. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра, водолазы, которые участвовали в поисках ребенка, достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ № 13, это произошло примерно в 12:30.

До этого в Маслянинском районе у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. Молодого человека зажало в полости между плитами.