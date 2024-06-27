Не успели затормозить? Эксперты рассказали, почему поезд с пассажирами мог сойти с рельсов в Коми

В Коми пассажирский поезд сошел с рельсов — пострадали десятки человек Источник: Москва 24 / T.me











В Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, который следовал из Воркуты в Новороссийск. По последним данным, пострадали 70 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. В РЖД заявили, что, по предварительным данным, вагоны поезда сошли с рельсов из-за «подмыва полотна в результате обильных осадков».



Главный редактор интернет-издания «TR.ru — Транспорт в России» Павел Яблоков в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU сказал, что при строении путей инженеры учитывают возможность таких происшествий, чтобы рельсы выдерживали нагрузку.

— В этом случае размытие достаточно уже большое. Могло не хватить тормозного пути при обнаружении . Не по всем железнодорожным линиям движение такое частое, как на МЦК или МЦД (линии пассажирского ж/д транспорта в Москве. — Прим. ред.). И предыдущий поезд вполне мог проехать это место без малейших проблем. У железнодорожников есть инструкции, в принципе, на все случаи жизни. Что и насколько соблюдалось — проверят надзорные органы, — сказал в разговоре с MSK1.RU Павел Яблоков.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

По словам эксперта, шпалы прокладывают на насыпь — это такая подложка из песка или гравия. И если эту подложку размывает, то ширина колеи может увеличиваться. Малейшее отклонение от нормы ширины колеи и может привести к сходу составов. Хотя визуально эта проблема может быть не так очевидна.

— Такие неисправности, как правило, чинятся в течение нескольких дней . Какое-то время эти участки там будут работать с ограничением скорости, а потом всё нормализуется, — отметил Павел Яблоков.

Транспортный эксперт также вспомнил о недавнем происшествии в Армении, когда из-за наводнения размыло 1800 метров железнодорожного пути. На его восстановление ушло больше двух недель.

Председатель Общественного совета при Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ Сергей Груздь в разговоре с MSK1.RU отметил, что подобные происшествия нельзя полностью предотвратить.

