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Происшествия Не успели затормозить? Эксперты рассказали, почему поезд с пассажирами мог сойти с рельсов в Коми

Не успели затормозить? Эксперты рассказали, почему поезд с пассажирами мог сойти с рельсов в Коми

В результате ЧП пострадали 70 человек

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4 комментария
В Коми пассажирский поезд сошел с рельсов — пострадали десятки человек

В Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, который следовал из Воркуты в Новороссийск. По последним данным, пострадали 70 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. В РЖД заявили, что, по предварительным данным, вагоны поезда сошли с рельсов из-за «подмыва полотна в результате обильных осадков».

Главный редактор интернет-издания «TR.ru — Транспорт в России» Павел Яблоков в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU сказал, что при строении путей инженеры учитывают возможность таких происшествий, чтобы рельсы выдерживали нагрузку.

— В этом случае размытие достаточно уже большое. Могло не хватить тормозного пути при обнаружении. Не по всем железнодорожным линиям движение такое частое, как на МЦК или МЦД (линии пассажирского ж/д транспорта в Москве. — Прим. ред.). И предыдущий поезд вполне мог проехать это место без малейших проблем. У железнодорожников есть инструкции, в принципе, на все случаи жизни. Что и насколько соблюдалось — проверят надзорные органы, — сказал в разговоре с MSK1.RU Павел Яблоков.

По словам эксперта, шпалы прокладывают на насыпь — это такая подложка из песка или гравия. И если эту подложку размывает, то ширина колеи может увеличиваться. Малейшее отклонение от нормы ширины колеи и может привести к сходу составов. Хотя визуально эта проблема может быть не так очевидна.

— Такие неисправности, как правило, чинятся в течение нескольких дней. Какое-то время эти участки там будут работать с ограничением скорости, а потом всё нормализуется, — отметил Павел Яблоков.

Транспортный эксперт также вспомнил о недавнем происшествии в Армении, когда из-за наводнения размыло 1800 метров железнодорожного пути. На его восстановление ушло больше двух недель.

Председатель Общественного совета при Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ Сергей Груздь в разговоре с MSK1.RU отметил, что подобные происшествия нельзя полностью предотвратить.

— Может быть и такое, что не уследили, не проверили, не провели соответствующий мониторинг. Железнодорожники должны периодически осматривать полотно, его состояние. Обходчики проверяют рельсы, шпалы, крепления. Всё может быть. Надо усиливать наблюдение, бдительность повышать. То, что такие исходы происходят не только в России, но и в других странах, к сожалению, это тоже факт. Дай бог, чтобы обошлось без жертв и каких-то тяжелых последствий, — сообщил MSK1.RU Сергей Груздь.

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Комментарии
4
Гость
27 июня 2024, 01:55
Патамушто это Россия, детки
Гость
27 июня 2024, 01:40
Что-то опять позвали "эксперта" который железную дорогу не видел ни разу. Как бы пути не размывало ширина колеи не изменится, ведь она жёстко задаётся бетонными шпалами. А вот наклониться полотно от размыва может, что скорее всего и произошло.
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