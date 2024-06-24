«Раненых несли прямо на лежаках, перевязывали полотенцами и парео». Что рассказывают о кошмаре на пляжах Севастополя очевидцы

Так обычно выглядят золотые пляжи Учкуевки — приморского поселка, который является частью северной стороны Севастополя Источник: телеграм-канал «ЧП-Севастополь»











Сейчас на длинном пляже поселков Учкуевка и Любимовка под Севастополем словно на дворе не жаркий июнь, а промозглый январь. Пластиковые лежаки разбросаны под тентами, кафешки закрыты, лотки с мороженым и снеками брошены на берегу. В десятках черных пластиковых пакетах личные вещи отдыхающих, которые они бросили, спасаясь от осколков. Походы к пляжу и парку в Учкуевке оцеплены. В воде катера силовых структур, спасатели и водолазы — прибрежную акваторию осматривают и очищают от неразорвавшихся суббоеприпасов, которые днем полетели в мирных отдыхающих из ракеты ATACMS, выпущенной по Севастополю ВСУ.



— Мы были на пляже, прилетели кассеты!! Взрывы! Один, два… А потом по воде как очередью — та-та-та. Еле из воды успел выскочить. Бегом в кафешку. Лег на пол. Короче, жестко! — рассказывает один из очевидцев трагедии на мирном пляже курортного поселка Учкуевка.



— Я был на сапе недалеко от берега. Сначала услышал взрывы и сразу не понял, что летят осколки. Увидел фонтанчики в воде. Поднырнул под сап и так с ним над головой сначала доплыл до пляжа, потом забежал под тент. Туда уже тащили раненых, раны зажимали полотенцами, водой из бутылок поливали. Такой ужас! — Олег, житель Севастополя, объясняет, как чудом спасся от осколков.



На раскадровке видео взрыва ракеты, которое снял один из очевидцев, видны фонтанчики в море — следы попадания в воду осколков от кассетной части ATACMS Источник: читатель MSK1.RU











Тихие курортные поселки Учкуевка и Любимовка — главные пляжные места для севастопольцев. Туристов здесь тоже хватает — цены на отдых весьма гуманны: можно найти номера экономкласса всего по 500 рублей в сутки, но в выходные километровые прибрежные полосы занимают жители города-героя. На городских пляжах тоже купаются, конечно, но вода в Севастополе не такая чистая, да и места для комфортного размещения не так много. А здесь иди вдоль берега: хочешь располагайся на оборудованной части с навесами, раздевалками и лежаками, хочешь на дикой — под высоким песчаным берегом. Катер из Севастополя ходит весь день, поэтому пляжи в выходные заполнены. А нынешние получились еще и длинными: в честь праздника Светлой Троицы понедельник, 24 июня, на полуострове тоже сделали выходным. Так что отдыхающих было хоть отбавляй. Сначала над морем прогремели взрывы. А потом в воздухе засвистели осколки. Понимание того, что происходит, пришло не сразу. А когда пришло, началась паника: люди выскакивали из моря, тащили детей, бежали с пляжа в поселок, в парк — кто куда может…



Видео взрыва, снятое очевидцем воздушной атаки на севастопольский пляж Учкуевки Источник: видео телеграм-канала «Оперативные сводки»

По официальному заявлению Министерства обороны РФ, по гражданской инфраструктуре города Севастополя была совершена террористическая атака оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали мирные жители, в том числе дети.



«Сотрудники кафе спасли наших детей»

Это не чтобы как-то долго продолжалось, а почти моментально — бабахнуло сначала где-то вдали, а потом очень близко. И затихло, — рассказывает Светлана, хозяйка гостевого дома в Учкуевке. — Я сначала тоже притихла, а потом слышу голоса, вижу люди в парк бегут мимо нашего дома, и стало ясно, что случилось что-то плохое. Я к пляжу спустилась, на самокат — и вдоль моря поехала своих искать. Столько раненых, как сейчас называют цифры, конечно, не увидела — они по разным местам были: кого в кафе отвели, кто под навесами лежал. Видела, как женщину полотенцем перевязывали, как двоих несли прямо на лежаках, еще мужчину всего в крови сажали в машину, которая у пляжа стояла. Страшный сон какой-то.



Светлане и ее близким повезло — никто из них не пострадал. Остались целы и две семьи, которые снимают у нее номера. Но, к сожалению, жертв атаки с каждым часом становится всё больше. Сейчас известно о пятерых погибших — двоих взрослых и троих детях. Одной из жертв стала дочка заместителя мэра Магадана София Аверьянова. Она с родителями отдыхала в Учкуевке. Именно в этом поселке пострадало больше всего людей. Любимовке, по данным губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, досталось меньше. По последним данным, пострадали 152 человека, из них 28 детей. Пятеро детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации, к ним вылетела из Москвы спецбригада Медицины катастроф.



— Может, если бы была тревога, люди раньше начали бы выбегать из воды, ведь больше всех посекло осколками тех, кто купался, — говорит жительница Учкуевки Светлана. — Прежде тревоги были, а в последнее время что-то не слышно. Но, может, в этот раз и не успели, не знаю. Но людей очень жалко.



В телеграм-канале губернатора Севастополя тема непрозвучавшей тревоги тоже основная — жители города не понимают, почему не было оповещения? Ведь здесь уже к сиренам привыкли, знают, как себя вести и где спасаться. Хотя на пляже и спасаться было негде: несколько кафе да деревянные тенты — вот и все укрытия. Бетонных укрытий, как, например, в Белгороде, в Крыму нет.



К счастью, были люди, которые не растерялись. Крымские соцсети перепечатывают рассказы о молодом парне — пляжном спасателе, который, несмотря на ранение осколком в голову, отыскал ключи и открыл бетонный подвал в спасательном пункте на пляже, где смогла укрыться часть отдыхающих.



А Кристина Константинова благодарит сотрудников кафе «Эврика»:



— Большая благодарность сотрудникам кафе «Эврика» — эти люди спасли моих детей и детей моей подруги от террористической атаки ВСУ. Вы большие молодцы!!!



Один из героев дня — водитель Александр, который не растерялся и за несколько рейсов на своем автобусе вывез с пляжа 300 перепуганных и раненых человек Источник: группа «Северная сторона» / «ВКонтакте» https://m.vk.com/severnaya.sevastopol











Еще один герой — водитель рейсового автобуса, 33-летний Александр, который не растерялся и начал вывозить с пляжа тех, кто приехал на общественном транспорте или на катере. Он только спускался к морю, когда в воздухе разорвалась кассетная часть ракеты и началась паника. Александр, который 10 лет работает водителем автобуса, быстро стал собирать пляжников и вывозить на ближайшую площадь северной стороны Севастополя. Там пострадавших забирали скорые. Он сделал несколько рейсов и вывез около 300 человек.



«А мы всё равно поедем в Севастополь, как собирались»

Воскресное утро на пляже Любимовки начиналось мирно Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Севастопольское побережье — оно очень протяженное, от Углового до Фороса, поэтому отдыхающих, несмотря на вероятные угрозы, хватает, — говорит глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Самбульникова. — Но сейчас, конечно, уже начались отказы от бронирований, а те туристы, что приехали, массово сокращают пребывание. Пока такая картина только по севастопольскому региону,

Южный берег и Восточный еще не затронуло.

Сейчас можно легко перебраться в другое место без предварительного бронирования, номеров хватает, поэтому отдыхающие в основном переезжают из «опасных» мест в «безопасные» — на Южный берег. Но гарантировать безопасность не может никто. «Если туда до сих пор не прилетело, это не значит, что прилетит», — справедливо рассуждают туристы в телеграм-канале Крымского моста.



Крымский мост пока бегущими с полуострова не заполнен — число машин из Крыма в разы меньше, чем тех, кто едет на полуостров отдыхать.



«Мы как раз в Учкуевку в конце июля. Говорить, что не страшно, язык не поворачивается. Но у нас там родители, так что без вариантов», — пишет Наталья из Москвы. А туристы из Нижнего Новгорода даже не волнуются: «Мы планировали в Учкуевку и будем там. Без паники!» Еще одна пара с детьми считает, что от судьбы не уйдешь: «Мы едем в Севастополь, как и планировали. А пострадать от осколков сейчас можно почти везде — вот у нас в Питере ночью беспилотник в жилой дом влетел. Так что, в Петербург теперь никому не ехать? Судьба сама решит, где и когда».



То, что отчаянных туристов в России много, стало ясно еще в августе 2022 года. После взрывов ракет в курортной Новофедоровке уже на следующий день отдыхающие так же загорали на лежаках на пляже и купались в море.

