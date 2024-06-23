Погибла дочь заммэра Магадана, 27 детей ранены: всё о трагедии на пляже Севастополя — кадры прилета

Осколки ракет попали в курортную зону Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Люди отдыхали на пляже в Севастополе, когда началась ракетная атака. Несмотря на то, что снаряды сбили, больше 100 человек пострадали. Среди погибших оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.



Днем Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по российским регионам. Ракеты ATACAMS, по данным Минобороны РФ, направили в сторону Крымского полуострова. Их сбили над акваторией. Осколки снарядов упали в прибрежную зону. Момент прилета попал на видео.



Люди отдыхали на пляже, когда полетели осколки Источник: Telegram-канал Mash

Как заявили в Минздраве РФ, 124 человека ранены, 27 из них — дети. При этом пятеро находятся в тяжелом состоянии, отметила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Погибли пять мирных жителей. Среди них оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Она отдыхала вместе с отцом и матерью на пляже, сообщил мэр города Юрий Гришан. Также погиб двухлетний малыш. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК РФ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей. В Минобороны заявили об ответственности США за удар по Севастополю.



В эфире телеканала «Россия 24» Захарова назвала это преступление ритуальным, поскольку для атаки выбрали День Святой Троицы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что праздник превратился в день скорби. Санкт-Петербург и Краснодарский край заявили, что готовы оказать необходимую помощь после атаки. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

