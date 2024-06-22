Травматолог против контуженого: водитель резко затормозил и стал жертвой избиения — впечатляющее видео

Кто не прав, участники решили выяснить при помощи кулаков. Но у сотрудников ГИБДД есть другие методы Источник: АСТ-54











Дорожные разборки с применением кулаков (а порой и иных подручных предметов) в Новосибирске не редкость. Очередной эпизод произошел в Кировском районе города в минувшее воскресенье, когда страна как раз отмечала День медицинского работника. Один из водителей резко остановился, второй — немедленно затормозил прямо в задний бампер товарища по потоку. Не сдержавшись, он решил наказать неумелого, как он посчитал, шофера действием и начал бить его прямо через окно. НГС посмотрел впечатляющую запись вместе с полицейскими и узнал, чем закончилась эффектная разборка.



Воскресенье, 16 июня, перекресток улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. В плотном потоке машины идут если не с минимальной, то с маленькой дистанцией. И когда белый универсал неожиданно останавливается, ехавший за ним черный кроссовер нажать на тормоз, естественно, не успевает. Столкновение не из серьезных, его бы явно оформили без пострадавших... но ДТП дело не заканчивается: водитель черного авто решает объяснить оппоненту, как вести себя в потоке.

Источник: АСТ-54

Невольные зрители перфоманса явно в недоумении, а подписчики сообщества АСТ-54, на суд которых очевидцы выложили видеозаписи конфликта, немедленно разделились на два непримиримых лагеря и начали обсуждать, кто из водителей стал виновником аварии.



— Водитель черного авто явно неадекватный, — заявила Елена Х. — Резкое торможение вероятно всегда. [Черный] «дышал» в задний бампер, вот и получил. Дистанцию не просто так прописали в ПДД.

— [Водитель белой машины] ездить разучился? В тормоз нажал до такой степени, что у кормовой части клиренс увеличился в 2 раза. В следующий раз так не будет делать, вредно для зубов, — не согласился пользователь под ником Alexey Ivanov. — На видео дистанция нормальная была, с корпус машины (метра 4 а то и больше). Или ты как-то по другому определил неправильно выбранную дистанцию?

— Видео не полное, и «вася» на универсале решил проучить кроссовер, но что-то пошло не по плану, — подлил масла в огонь еще один подписчик, который выбрал себе имя Григорий Сыр. — Я видел, но у меня регистратора нет. Я думаю, скинут сегодня [полное видео].

Увы, за целую неделю никто не выложил предысторию дорожного конфликта, так что правдивость высказывания осталась на совести его автора. А тут издание Infopro54 добавило подробностей: оказалось, что за рулем черного кроссовера сидел врач-травматолог, а белым универсалом управлял мужчина, который якобы недавно был контужен, а в ходе драки получил новые травмы: выбитые зубы и сотрясение мозга. Участники сообщества немедленно получили вторую, еще более жаркую тему для обсуждения.

— А как же клятва гиппопотаму? Или как его там... — сиронизировал подписчик под ником Мизгирь Южнорусский.

— Я не доктор, но что-то говорит мне, что внимательность, быстрая реакция и способность прогнозировать ситуацию на дороге не совсем совместимы с симптомами контузии, — удивился Павел Б.

Чтобы узнать, чем закончилось эпическое побоище на перекрестке, и действительно ли доктор в свой профессиональный праздник решил избить человека, НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного ГИБДД. Но там заявили: участники конфликта предпочли решить свои дела между собой.

— Никто из участников конфликта в больницу или в полицию не обращался, информация о происшествии была выявлена при мониторинге СМИ и передана в Отдел полиции «Кировский», — прокомментировали инцидент в полиции в пятницу, 21 июня. — В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и участников происшествия.

Полицейские добавили, что по указанной выше причине никакой информации о профессиональной принадлежности и здоровье участников конфликта у них нет.

Чтобы понять, резкое торможение или маленькая дистанция стали причиной аварии, НГС обратился и к дорожным полицейским. Сотрудники Госавтоинспекции изучили видео и пришли к выводу: им дистанция между универсалом и кроссовером тоже не кажется достаточной. А уж по какой причине резко затормозило белое авто — дело десятое.

— В аварии предварительно усматривается вина гражданина на темном автомобиле, — прокомментировали в областной ГАИ. — Согласно пункту 9.10 правил ПДД, водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

Если дело дойдет до официального разбирательства, только за аварию несдержанному водителю придется заплатить. Согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, штраф составит от 1 до1,5 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о дорожном конфликте на Бориса Богаткова. Двое водителей подрались прямо на проезжей части, эффектный нокаут попал на видео.